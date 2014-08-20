Самым старым мужчиной в мире стал 111-летний японец

111-летний японец Сакари Момои, родившийся 5 февраля 1903 года в городе Фукусима, официально получил статус самого старого мужчины мира, сообщает британское издание Daily Mail.

Ранее этим статусом обладал американец польского происхождения Александер Имич, родившийся на территории Российской империи за день до Момои — 4 февраля 1903 года. Имич скончался 8 июня этого года.

Момои работал исполнительным директором торговой палаты в городе Йоно в префектуре Сайтама. Там он проживает по сей день. У Момои есть трое детей, а также 11 внуков и 32 правнука.

20 августа 2014 года 09:57

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU