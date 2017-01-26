Обзор самарских газет за 26 января 2017Обзор газет 26.01.2017
В обзоре представлены издания: городские – «Самарская газета»; «областные – «Волжская коммуна», «Самарское обозрение»; федеральные с местными сменными «Российская газета», «Комсомольская правда».
Житель Новокуйбышевска похитил у знакомого телевизорПроисшествия 26.01.2017
У жителя Новокуйбышевска знакомый похитил телевизор. Мужчина обратился с заявлением в полицию. По статье «Грабеж» возбудили уголовное дело.
В Самарской области полицейские задержали автобус с мигрантамиПроисшествия 26.01.2017
На территории Красноярского района сотрудники ГИБДД остановили автобус, в салоне которого находились 19 иностранных граждан. Они были доставлены в отдел полиции для установления законности их пребывания на территории России.
Резервисты "Крыльев" продолжают подготовкуСпорт 26.01.2017
После небольшой паузы и контрольного матча с пензенским "Зенитом", молодежный состав самарской команды продолжает свою подготовку к весенней части первенства. Вчера у дублеров прошло занятие в спортивном зале, после чего игроки более часа занимались на искусственном поле клубной базы "Крыльев".
Житель Самарской области подозревается в мошенничестве с социальными выплатамиПроисшествия 26.01.2017
В Алексеевском районе возбуждено уголовное дело по факту мошеннического получения социальной выплаты на приобретения жилья.
«Лада» обыграла «Авангард» и прервала четырехматчевую проигрышную сериюСпорт 26.01.2017
В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинская "Лада" выиграла у омского "Авангарда" со счетом 3:1.
В Самаре с поличным задержан наркоторговецПроисшествия 26.01.2017
Самарские полицейские поймали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. Самарец был задержан на улице Советской Армии в момент продажи запрещенного вещества.
Лишенный прав житель Тольятти вновь попался пьяным за рулемПроисшествия 26.01.2017
Ночью 23 января на улице Чапаева в Тольятти инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.
В январе судебные приставы Самарской области выдворили 31 мигрантаПроисшествия 26.01.2017
За неполный январь судебные приставы Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 31 иностранца, в том числе 13 - за их счет.
В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали мужчину с марихуанойПроисшествия 26.01.2017
Сотрудники группы задержания Росгвардии по городу Сызрань задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили мужчину, который увидев приближающуюся патрульную автомашину, попытался скрыться. Однако сотрудники вневедомственной охраны задержали его.
Из реки Падовка водолазы извлекли тело мужчиныПроисшествия 26.01.2017
25 января в 08.50 водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения были направлены на поисковые работы в Кинельском районе на реке Падовка около села Чубовка. Согласно заявлению, поступившему в службу от сотрудников полиции, в русле реки нужно было найти тело мужчины 1992 года рождения.
В Самаре прошли соревнования по мини-гольфуСпорт 26.01.2017
25 января в Самаре прошел открытый турнир по мини-гольфу среди обучающих детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В библиотеке состоится творческая встреча «Самарские судьбы. Самарское кино»Культура 26.01.2017
26 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча, приуроченная к 10-летию журнала «Самарские судьбы» и выходу в свет книги В. Плотникова «Самарские тайны российского кино».
В Самаре покажут фильм Мартина Скорсезе«Молчание»Культура 26.01.2017
26 января в Центр Российской Кинематографии «Художественный» им. Т.А. состоится кинолекторий «Мировые премьеры» и премьера исторической драмы от режиссёра Мартина Скорсезе «Молчание» («Silence») (Мексика, Тайвань, США, драма, история, 2016, 2ч. 41 мин., 18+).
В Самаре завершились соревнования по хоккею «Золотая шайба»Спорт 25.01.2017
В Самаре завершились городские соревнования по хоккею «Золотая шайба». В турнире приняли участие 27 хоккейных команд из 9 внутригородских районов городского округа Самара.
Топ-5 пробок Самары за прошлую неделюСамара 25.01.2017
На прошедшей неделе максимальный балл пробок в Самаре был отмечен с понедельника по среду, как в дневные, так и в вечерние часы, в пятницу, вечером, и составил 7 баллов. Кроме того, светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 6 баллов в четверг, как в первой, так и во второй половине дня. В субботу светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 4 балла, в воскресенье – 2 балла.
Инаугурация Трампа и Крещение: о чем жители Самары спрашивали поиск ЯндексаСамара 25.01.2017
Инаугурация Трампа и юбилей Ирины Аллегровой: о чем жители Самары спрашивали поиск Яндекса на неделе с 16 по 22 января.
Состоялось объединение автомобильных кластеров Самарской областиСамара 25.01.2017
Подписано решение об объединении двух кластеров: Некоммерческого партнерства «Автомобильный кластер Самарской области» (НП АКСО) и Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» (АПМ КАПСО). Таким образом, завершился процесс реформирования автомобильного кластера Самарской области.
ESET: 40% уязвимостей Windows обнаружено в браузерахКомпьютеры 25.01.2017
ESET представила ежегодный отчет о кибератаках и уязвимостях в программных продуктах Microsoft Windows.
В Самаре сотрудники ДПС поздравили Татьян с Днем АнгелаСамара 25.01.2017
Сегодня утром в районе загородного парка был выставлен наряд ДПС. Задача его была не совсем обычная – выявить представительниц прекрасного пола, управляющие автомобилем по имени Татьяна и поздравить их с Днем Ангела.
В Самаре провели акцию «Пост безопасности!»Происшествия 25.01.2017
За 12 месяцев прошедшего 2016 года личным составом полка ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре выявлено 1309 детей-нарушителей Правил дорожного движения – и это не мало. Ведь все эти дети являлись потенциальными участниками автоаварий. По всем выявленным фактам направлена информация в учебные заведения и районные отделения по делам несовершеннолетних для разбора каждой ситуации с ребенком и его родителями.
"Самаранефтегаз" в 2016 году увеличил добычу нефти на 3,3%Самара 25.01.2017
«Самаранефтегаз» демонстрирует устойчивый рост добычи нефти. По итогам 2016 года предприятие увеличило добычу сырья на 3,3% по сравнению с 2015 годом. В общей сложности за отчетный период дочерняя компания «Роснефти» добыла 12,2 млн тонн «черного золота».
В Самарской области отбирают участников будущих Дельфийских игр РоссииСамара 25.01.2017
10 февраля Национальным Дельфийским советом России начинается приём сводных заявок от субъектов Российской Федерации на участие Дельфийских сборных регионов. Их обработка будет вестись в специально разработанной информационной системе «Аполлон».
Самарские команды КВН вошли в состав телевизионных лигКультура 25.01.2017
С 10 по 22 января в городе Сочи проходил XXVIII Международный фестиваль команд КВН «КиВиН 2017». Самарская область была представлена на фестивале 11 командами. Три из них – победители Межрегиональной лиги КВН «Самара» попали в телевизионные лиги Международного союза КВН:
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие суткиПроисшествия 25.01.2017
24 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет. Несовершеннолетние не пострадали. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.