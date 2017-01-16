16.01.2017

На прошедшей неделе максимальный балл пробок в Самаре был отмечен во вторник, в вечерние часы, и составил 8 баллов. Кроме того, светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 7 баллов в понедельник и со среды по пятницу, во второй половине дня. В субботу светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 5 баллов, в воскресенье – 2 балла.