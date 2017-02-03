Погода в Самарской области 4 - 8 февраля 2017 г. Снегопады, усиление ветраПогода 03.02.2017
Комментарий специалиста В субботу 4 февраля ожидается сухая морозная погода, формировать которую будет поле повышенного атмосферного давления. 5 и 6 февраля наш регион окажется в зоне действия глубокого циклонического вихря, который принесёт с собой снегопады, метели, усиление ветра, небольшое повышение температуры воздуха.
Очередные медали в зимних видах спорта принесли в копилку ЦСКА/Самара конькобежец Николаев и биатлонист ПоршневСпорт 03.02.2017
Бронзовую медаль в 4 этапе Кубка России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров завоевал рядовой спортивной роты ЦСК/Самара Андрей Николаев. Соревнования прошли в Москве 24-26 января.
В Самаре состоится финал регионального этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»Спорт 03.02.2017
4 февраля, пройдут финальные игры регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова сезона 2016/17. Будут определены лучшие любительские команды Самарской области в трех возрастных категориях.
Серия мастер-классов «Валентин и валентинки» пройдет в СамареКультура 03.02.2017
С 1 по 14 февраля в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина проходит серия мастер-классов «Валентин и валентинки».
Житель Самары оштрафован за попытку пронести оружие в здание судаПроисшествия 03.02.2017
Житель Самары, пытавшийся пронести нож в здание суда, привлечен к административной ответственности. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
В Самаре иномарка сбила 8-летнего ребенкаПроисшествия 03.02.2017
2 февраля в 18:40 на улице Мичурина в Самаре 38-летняя женщина на автомобиле «Toyota RAV4», двигалась со стороны улицы Осипенко в направлении Московского шоссе, наехала на мальчика 2008 года рождения, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Для усовершенствования самарского "Союза" Роскосмос создал программуСамара 03.02.2017
Роскосмос разработал специальную программу для повышения качества сборки ракет-носителей "Союз" после аварии "Прогресса".
Спортсмен ЦСК/Самара Кирилл Бородачев завоевал бронзу в командных соревнованиях во ФранцииСпорт 03.02.2017
В последние дни января командные соревнования на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Экс-ан-Провансе (Франция) принесли сборной России, в составе которой выступил спортсмен ЦСК/Самара Кирилл Бородачёв, третье место.
"Крылья Советов" подписали контракт с кибер-игроком в FIFAСпорт 03.02.2017
На клубной базе "Крыльев" подписано официальное соглашение с кибер-спортсменом, который будет представлять футбольный клуб "Крылья Советов" на всех соревнованиях под эгидой РФПЛ.
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие суткиПроисшествия 03.02.2017
2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали несовершеннолетние. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.
Самарский зоопарк традиционно отметил День суркаСамара 03.02.2017
Иван и Ева в этом году предсказали позднее наступление весны. 2 февраля наши сурки мирно спали. И даже после того, как сотрудники зоопарка открыли ящик, где наши питомцы находятся в спячке с конца августа, сурки не пошевелились.
Инспекторы Центра ГИМС проводят патрулирование водоемов Самары и областиПроисшествия 03.02.2017
Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Самарской области проводится усиленная профилактическая работа, цель которой – предупреждение происшествий на льду.
В Самаре жильцы многоквартирного дома получают двойные квитанцииПроисшествия 03.02.2017
В Самаре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту направления жильцам многоквартирного дома двойных квитанций.
В Тольятти продавали алкоголь в одном здании с образовательным учреждениемПроисшествия 03.02.2017
Проверкой установлено, что в здании на бульваре Буденного, 22 в Тольятти в одном здании располагается муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Планета» и магазин-бар «Бавария», осуществляющий деятельность по розничной продаже пива и напитков, а также магазин ООО «Елисейский-магазины», реализующий алкогольную продукцию.
На Самаре спустя 5,5 лет накажут насильникаПроисшествия 03.02.2017
Преступление совершено в середине сентября 2011 года. Поздно вечером 20-летняя жительница Самары возвращалась домой. В тот момент, когда девушка открывала дверь в подъезд, к ней подбежал мужчина и ударил сзади по голове.
Обзор самарских газет за 3 февраля 2016Обзор газет 03.02.2017
В обзоре представлены издания: «областные – «Волжская коммуна»; федеральные с местными сменными "КоммерсантЪ", «Комсомольская правда».
Выставка фотографии Андерса Петерсена «Кафе Lehmitz» открывается в СамареКультура 03.02.2017
3 февраля в галерее «Виктория» открывается выставка знаменитого шведского фотографа Андерса Петерсена «Кафе Lehmitz».
Жителя Саратовской области задержали при попытке ограбить два киоска в СызраниПроисшествия 03.02.2017
Поздней ночью, в дежурную часть полиции Сызрани обратились взволнованные жители дома по улице Гагарина и сообщили, что со стороны находящихся напротив торговых ларьков слышен странный шум.
В Октябрьске спасли замерзающего на льду мужчинуПроисшествия 03.02.2017
2 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда города Октябрьск провели эвакуацию 55-летнего мужчины со льда реки Волга.
Игрок тольяттинской «Лады» Глеб Корягин приглашен в олимпийскую сборную РоссииСпорт 03.02.2017
Защитник "Лады" Глеб Корягин приглашен в расположение олимпийской сборной России. С 5 по 7 февраля в УТЦ "Новогорск" пройдет тренировочный сбор, по результатам которого определится состав команды для участия в "Кубке Словакии" (г. Нитра с 8 по 12 февраля).
"Лада" в последнем домашнем матче сезона "всухую" победила "Ак Барс"Спорт 03.02.2017
В матче регулярного первенства КХЛ тольяттинская «Лада» на домашней арене выиграла казанского «Ак Барса» – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).
Внесены поправки в бюджет Самары-2017Самара 03.02.2017
Состоялось расширенное заседание городской Думы. Основной темой повестки заседания стал вопрос об оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений и внесении изменений в бюджет Самары на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Молодежный состав "Крыльев" завершил сборы в СамареСпорт 03.02.2017
После двух полноценных сборов на клубной базе дубль "Крыльев Советов" завершил самарский этап подготовки ко второй части молодежного Первенства России. Вновь подопечные Владимира Казакова соберутся 5-го февраля, а на следующий день отправятся на сбор в Крым рейсом "Самара-Симферополь".
У жительницы Самарской области изъяли крупную партию «синтетики»Происшествия 03.02.2017
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области получили информацию о том, что 20-летняя жительница Отрадный может быть причастна к сбыту запрещенных веществ.
Житель Самары избил знакомого из-за ревностиПроисшествия 03.02.2017
Полицейские уже задержали предполагаемого преступника. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.