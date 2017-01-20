Погода в Самарской области 21 - 23 января 2017 г. Небольшой снегПогода 20.01.2017
Комментарий специалиста Неустойчивый характер погоды в выходные дни будет формироваться "ныряющими" со Скандинавии атмосферными фронтами. Поэтому временами будет выпадать снег при умеренном ветре, а температурный режим ожидается близким к его климатическим значениям.
В Самарской области проиндексируют размер ежемесячных денежных выплат приемным семьямСамара 20.01.2017
Сегодня решением правительства Самарской области размер ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительные опеку и попечительство и воспитывающихся в приемных семьях, а также размер вознаграждения, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю, будут проиндексированы.
Продлена программа «Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014 – 2016 годы»Самара 20.01.2017
Сегодня решением правительства Самарской области срок действия государственной программы Самарской области «Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014 – 2016 годы продлён до 2019 года. Это позволит продолжить дальнейшую реализацию мер государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории региона.
В Самарской области в 2017 году размер социального пособия малоимущим увеличится в 3,3 разаСамара 20.01.2017
Сегодня решением правительства Самарской области с целью оказания эффективной социальной поддержки наиболее уязвимой части малоимущего населения области увеличен размер социальной помощи, оказываемой в виде денежной выплаты (социального пособия). В 2017 году она составит 500 руб. в месяц на одного получателя (2016 год – 150 рублей).
В Тольятти задержан подозреваемый в распространении наркотиковПроисшествия 20.01.2017
Личность подозреваемого в распространении запрещенных веществ установили сотрудники полиции Тольятти. Мужчина 1983 года рождения продал гашиш. Сразу после этого он был задержан оперативниками.
Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в которых пострадали детиПроисшествия 20.01.2017
19 января в Самаре и Сызрани произошли две похожих аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. Первое ДТП произошло в 13:00 возле одного из домов, расположенных в Пролетарском переулке в городе Сызрань.
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие суткиПроисшествия 20.01.2017
19 января на территории Самарской области зарегистрировано 17 ДТП. При этом 2 человека погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали несовершеннолетние. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.
Состоится творческая встреча «Самарские судьбы. Самарское кино»Самара 20.01.2017
26 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча, приуроченная к 10-летию журнала «Самарские судьбы» и выходу в свет книги В. Плотникова «Самарские тайны российского кино».
В январе 2007 года вышел первый номер журнала «Самарские судьбы». В необычном мультимедийном издании, аналогов которому нет в стране, статьи и очерки в электронной и печатной версии журнала соседствуют с документальным кино, размещенным на сайте проекта и DVD-дисках. За 10 лет существования в рамках проекта создано около 150 журналов и более 500 документальных фильмов. Издание является платформой для постоянного общения и взаимодействия творческих людей.
Своеобразным развитием проекта «Самарские судьбы» в Год российского кино стал выход в свет удивительной книги «Самарские тайны российского кино». Автор киноэнциклопедии, полной секретов и открытий – самарский писатель Владимир Плотников. В этой книге он постарался собрать заметки об отечественных деятелях, так или иначе связанных с кинематографом и с нашим городом. Многие из них известны всей стране, но читатель даже не подозревает, сколько удивительных имен в истории кино бывали, жили и живут в Самаре.
В творческой встрече в библиотеке примут участие руководитель проекта «Самарские судьбы» Виталий Добрусин, автор книги «Самарские тайны российского кино» Владимир Плотников и главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный.
В завершение творческой встречи посетителей ждут подарки от издательства «Самарские судьбы» и автограф-сессия.
День рождения бурого медведя Умки отметили в СамареСамара 20.01.2017
Самарский зоопарк традиционно отметил День рождения бурого медведя Умки. Всеобщему любимцу зоопарка исполнилось 19 лет. В честь праздника медведя побаловали сладким - преподнесли ему целых два торта, чему Умка, несомненно, был очень рад. Все пришедшие на праздник дружно поздравили мишку с праздником, пожелали ему здоровья и оставаться таким же веселым и милым.
В самарском зоопарке отметят День суркаСамара 20.01.2017
2 февраля в Самарском зоопарке традиционно отметят экологический праздник - «День сурка». Есть поверье, чтобы угадать, когда закончится зима - нужно понаблюдать за сурком 2 февраля.
Сотрудница одного из самарских банков присвоила почти миллион рублейПроисшествия 20.01.2017
Управлением ФСБ России по Самарской области получены сведения о том, что сотрудница одного из банков Самары Гнидина Светлана причастна к факту мошенничества при получении социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».
В Самарской области возбудили дело на пьяного водителяПроисшествия 20.01.2017
Нетрезвый житель села Кошки был задержан за рулем своей машины вечером 7 января текущего года. На улице 60 лет Октября в районном центре сотрудники ГИБДД остановили за нарушение Правил дорожного движения автомобиль «Ford Focus».
В Самаре пройдет выставка «Мир безответственных бездельников»Культура 20.01.2017
27 января в музее им. П.В. Алабина состоится открытие выставки «Мир безответственных бездельников» самарской художницы Шемяковой Галины Борисовны.
За общедомовые нужды самарцы будут платить фиксированную суммуСамарская пресса 20.01.2017
Уже в январе самарцам придут новые платежки. Появится новая услуга – общедомовые нужды (ОДН). За них мы платили и раньше, только раньше этот платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь же он будет считаться услугой жилищной.
Обзор самарских газет за 20 января 2016Обзор газет 20.01.2017
В обзоре представлены издания: «областные – «Волжская коммуна»; федеральные с местными сменными "КоммерсантЪ", «Комсомольская правда».
Павлюченкова вышла в четвертый раунд Australian Open-2017Спорт 20.01.2017
Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В Самаре во время крещенских купаний двое мужчин ушли под ледПроисшествия 20.01.2017
В Самаре на Некрасовском спуске спасателями была оказана помощь двум мужчинам, которые в момент нахождения в проруби при выныривании случайно ушли под лед.
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев возвращается в «Крылья Советов»Спорт 20.01.2017
Нападающий «Анжи» Павел Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов». 25-летний футболист и самарский клуб уже договорились по условиям личного контракта. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.
В Тольятти поймали водителя с поддельными правами, оформленными на чужое имяПроисшествия 20.01.2017
Водительское удостоверение 23-летней тольяттинки за рулем автомобиля, который инспекторы ГИБДД остановили на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», вызвало у полицейских подозрение.
100 часов обязательных работ получил тольяттинец за неуплату алиментовПроисшествия 20.01.2017
Жителю Тольятти придется отработать 100 часов обязательных работ из-за долга перед собственным ребенком.
В небе над Россией будет летать лайнер «Самара»Самара 20.01.2017
Одна из российских авиакомпаний присвоила воздушному судну Airbus А319 с бортовым номером VP-BNY имя «Самара». На раскрашенном в бело-красные цвета фюзеляже с двух сторон около кабины пилотов разметили имя (на русском и английском языках) и герб нашего города.
Завтра можно бесплатно посетить Самарский художественный музейКультура 20.01.2017
В день своего основания Самарский областной художественный музей приглашает на День открытых дверей. Датой создания художественного музея является 21 января 1937 г. В нынешнем году, в ознаменование своего 80-летия, музей приглашает всех жителей и гостей города бесплатно посетить залы основной экспозиции и временных выставок.
Баскетболисты «Самары» добились непростой победы в ИркутскеСпорт 20.01.2017
19 января в очередном матче чемпионата российской баскетбольной Суперлиги «Самара» в Иркутске переиграла местный «Иркут» (70:66).
В Тольятти открывается выставка печатной графики современных японских художниковКультура 20.01.2017
С 20 января по 19 марта в Тольяттинском художественном музее пройдет выставка печатной графики современных японских художников «Философия тишины».
Всегда ли нужно знать, о чём думает ваш сосед?Люди 19.01.2017
По мнению ряда учёных, мы на пороге расшифровки нейродинамического кода, с помощью которого человеческий мозг записывает информацию. Современные технологии уже позволяют нам увидеть образы, возникающие в сознании homo sapiens.