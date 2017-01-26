25.01.2017

На прошедшей неделе максимальный балл пробок в Самаре был отмечен с понедельника по среду, как в дневные, так и в вечерние часы, в пятницу, вечером, и составил 7 баллов. Кроме того, светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 6 баллов в четверг, как в первой, так и во второй половине дня. В субботу светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 4 балла, в воскресенье – 2 балла.