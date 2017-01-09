09.01.2017

Комментарий специалиста В предстоящие рабочие дни погода Самарской области будет формироваться областью повышенного атмосферного давления, поэтому она будет иметь довольно ровный характер. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью и днем, в зависимости от наличия облачности, будет иметь пеструю картину: в ночные часы прояснения будут способствовать активному выхолаживанию подстилающей поверхности, а значит и понижению температуры воздуха, в дневные часы солнце незначительно, но все же будет прогревать атмосферу в приземном слое.