Погода в Самарской области 4 - 6 февраля 2017 г. Снегопады, усиление ветра

Погода 03.02.2017

Комментарий специалиста В субботу 4 февраля ожидается сухая морозная погода, формировать которую будет поле повышенного атмосферного давления. 5 и 6 февраля наш регион окажется в зоне действия глубокого циклонического вихря, который принесёт с собой снегопады, метели, усиление ветра, небольшое повышение температуры воздуха.

Очередные медали в зимних видах спорта принесли в копилку ЦСКА/Самара конькобежец Николаев и биатлонист Поршнев

Спорт 03.02.2017

Бронзовую медаль в 4 этапе Кубка России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров завоевал рядовой спортивной роты ЦСК/Самара Андрей Николаев. Соревнования прошли в Москве 24-26 января.

В Самаре состоится финал регионального этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

Спорт 03.02.2017

4 февраля, пройдут финальные игры регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова сезона 2016/17. Будут определены лучшие любительские команды Самарской области в трех возрастных категориях.

Серия мастер-классов «Валентин и валентинки» пройдет в Самаре

Культура 03.02.2017

С 1 по 14 февраля в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина проходит серия мастер-классов «Валентин и валентинки».

Житель Самары оштрафован за попытку пронести оружие в здание суда

Происшествия 03.02.2017

Житель Самары, пытавшийся пронести нож в здание суда, привлечен к административной ответственности. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

В Самаре иномарка сбила 8-летнего ребенка

Происшествия 03.02.2017

2 февраля в 18:40 на улице Мичурина в Самаре 38-летняя женщина на автомобиле «Toyota RAV4», двигалась со стороны улицы Осипенко в направлении Московского шоссе, наехала на мальчика 2008 года рождения, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Для усовершенствования самарского "Союза" Роскосмос создал программу

Самара 03.02.2017

Роскосмос разработал специальную программу для повышения качества сборки ракет-носителей "Союз" после аварии "Прогресса".

Спортсмен ЦСК/Самара Кирилл Бородачев завоевал бронзу в командных соревнованиях во Франции

Спорт 03.02.2017

В последние дни января командные соревнования на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Экс-ан-Провансе (Франция) принесли сборной России, в составе которой выступил спортсмен ЦСК/Самара Кирилл Бородачёв, третье место.

"Крылья Советов" подписали контракт с кибер-игроком в FIFA

Спорт 03.02.2017

На клубной базе "Крыльев" подписано официальное соглашение с кибер-спортсменом, который будет представлять футбольный клуб "Крылья Советов" на всех соревнованиях под эгидой РФПЛ.

О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие сутки

Происшествия 03.02.2017

2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали несовершеннолетние. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Самарский зоопарк традиционно отметил День сурка

Самара 03.02.2017

Иван и Ева в этом году предсказали позднее наступление весны. 2 февраля наши сурки мирно спали. И даже после того, как сотрудники зоопарка открыли ящик, где наши питомцы находятся в спячке с конца августа, сурки не пошевелились.

Инспекторы Центра ГИМС проводят патрулирование водоемов Самары и области

Происшествия 03.02.2017

Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Самарской области проводится усиленная профилактическая работа, цель которой – предупреждение происшествий на льду.

В Самаре жильцы многоквартирного дома получают двойные квитанции

Происшествия 03.02.2017

В Самаре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту направления жильцам многоквартирного дома двойных квитанций.

В Тольятти продавали алкоголь в одном здании с образовательным учреждением

Происшествия 03.02.2017

Проверкой установлено, что в здании на бульваре Буденного, 22 в Тольятти в одном здании располагается муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Планета» и магазин-бар «Бавария», осуществляющий деятельность по розничной продаже пива и напитков, а также магазин ООО «Елисейский-магазины», реализующий алкогольную продукцию.

На Самаре спустя 5,5 лет накажут насильника

Происшествия 03.02.2017

Преступление совершено в середине сентября 2011 года. Поздно вечером 20-летняя жительница Самары возвращалась домой. В тот момент, когда девушка открывала дверь в подъезд, к ней подбежал мужчина и ударил сзади по голове.

Обзор самарских газет за 3 февраля 2016

Обзор газет 03.02.2017

В обзоре представлены издания: «областные – «Волжская коммуна»; федеральные с местными сменными "КоммерсантЪ", «Комсомольская правда».

Выставка фотографии Андерса Петерсена «Кафе Lehmitz» открывается в Самаре

Культура 03.02.2017

3 февраля в галерее «Виктория» открывается выставка знаменитого шведского фотографа Андерса Петерсена «Кафе Lehmitz».

Жителя Саратовской области задержали при попытке ограбить два киоска в Сызрани

Происшествия 03.02.2017

Поздней ночью, в дежурную часть полиции Сызрани обратились взволнованные жители дома по улице Гагарина и сообщили, что со стороны находящихся напротив торговых ларьков слышен странный шум.

В Октябрьске спасли замерзающего на льду мужчину

Происшествия 03.02.2017

2 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда города Октябрьск провели эвакуацию 55-летнего мужчины со льда реки Волга.

Игрок тольяттинской «Лады» Глеб Корягин приглашен в олимпийскую сборную России

Спорт 03.02.2017

Защитник "Лады" Глеб Корягин приглашен в расположение олимпийской сборной России. С 5 по 7 февраля в УТЦ "Новогорск" пройдет тренировочный сбор, по результатам которого определится состав команды для участия в "Кубке Словакии" (г. Нитра с 8 по 12 февраля).

"Лада" в последнем домашнем матче сезона "всухую" победила "Ак Барс"

Спорт 03.02.2017

В матче регулярного первенства КХЛ тольяттинская «Лада» на домашней арене выиграла казанского «Ак Барса» – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

Внесены поправки в бюджет Самары-2017

Самара 03.02.2017

Состоялось расширенное заседание городской Думы. Основной темой повестки заседания стал вопрос об оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений и внесении изменений в бюджет Самары на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Молодежный состав "Крыльев" завершил сборы в Самаре

Спорт 03.02.2017

После двух полноценных сборов на клубной базе дубль "Крыльев Советов" завершил самарский этап подготовки ко второй части молодежного Первенства России. Вновь подопечные Владимира Казакова соберутся 5-го февраля, а на следующий день отправятся на сбор в Крым рейсом "Самара-Симферополь".

У жительницы Самарской области изъяли крупную партию «синтетики»

Происшествия 03.02.2017

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области получили информацию о том, что 20-летняя жительница Отрадный может быть причастна к сбыту запрещенных веществ.

Житель Самары избил знакомого из-за ревности

Происшествия 03.02.2017

Полицейские уже задержали предполагаемого преступника. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

4 февраля. Этот день в истории

Сегодня много лет назад 04.02.2005

Сегодня по народному календарю День Гаврилы. Тимофей Полузимник

Народный календарь 04.02.2005

Этот день в истории края. Как наказали пугачевцев

САМАРСКАЯ СТАРИНА. КОЛЕСО ИСТОРИИ 04.02.2014

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