Погода в Самарской области 28 - 31 января 2017 г. Крепкие морозы, небольшой снегПогода 27.01.2017
Комментарий специалиста В предстоящие выходные дни в Самарской губернии сохранится морозная погода с температурной аномалией значительно ниже климатических норм. Небольшой снег при слабом ветре пройдет лишь в отдельных районах.
В Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы»Спорт 27.01.2017
28 января в 11.00 на территории Учебно-спортивного центра «Чайка» стартует Открытый Самарский классический лыжный марафон «Сокольи горы». Соревнования проводятся в честь мастера спорта по лыжным гонкам Ольги Артемьевой.
В Самарской области стартовал проект "Мобильный налоговый офис"Самара 27.01.2017
28 января в микрорайоне "Волгарь" Куйбышевского внутригородского района Самары (ул.Казачья, 28) с 11.00 до 14.00 часов будет работать выездная налоговая приемная.
4 и 5 февраля в Тольятти пройдет финал № 1 мирового Гран-при по ледовому спидвеюСпорт 27.01.2017
В Тольятти продолжается подготовка к грандиозному международному спортивному празднику. Уже в следующие выходные — 4 и 5 февраля — на СТК им. Анатолия Степанова 16 ведущих мотогонщиков планеты сойдутся в первом раунде Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду (Astana Expo 2017 Ice Speedway Gladiators World Champioyship).
В Тольятти за избиение задержанной осуждены бывшие полицейскиеПроисшествия 27.01.2017
В Тольятти бывшие сотрудники полиции - помощник оперативного дежурного Оксана Ожегина, оперативный дежурный дежурной части Сергей Сосков и старший дознаватель отдела дознания отдела полиции № 22 Управления МВД России по городу Тольятти Наталья Отмахова признаны виновными в превышении должностных полномочий.
Три грузовика и грейдер столкнулись на федеральной трассе в Самарской областиПроисшествия 27.01.2017
Сегодня примерно в 10:30 на 1124 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» у автомобиля «MAN» при обгоне грейдера, занесло прицеп, в результате он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем аналогичной марки, после этого - с грейдером, а затем, продолжив движение, с грузовиком «Mercedes».
В Самарской области при столкновении с фурой погиб водитель «Шкоды»Происшествия 27.01.2017
Рано утром 26 января на 166 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - граница с р.Казахстан» водитель фуры «Volvo выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в лоб столкнулся с автомашиной «Skoda Rapid».
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие суткиПроисшествия 27.01.2017
26 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. В одном дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.
МЧС призывает самарцев не выходить на тонкий лёдСамара 27.01.2017
В этом году зима нестабильна, низкие температуры сменяются резким потеплением и наоборот, в связи с чем, опасность выхода на лед значительно возрастает.
Студент самарского техникума ограбил школьникаПроисшествия 27.01.2017
В Самаре на улице Губанова ограбили 12-летнего ребенка. У мальчика похитили сотовый телефон.
По приметам, названным пострадавшим ребенком, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. По подозрению в преступоении задержан 16-летний студент одного из местных техникумов.
Суд подтвердил, что Елховский молокозавод производил фальсификатПроисшествия 27.01.2017
Арбитражным судом Поволжского округа была рассмотрена кассационная жалоба «Елховского молокозавода» на Постановление Управления Россельхознадзора по Самарской области о привлечении молокозавод к административной ответственности.
В Самаре состоится встреча к 90-летию со дня рождения художника Юрия ФилипповаКультура 27.01.2017
27 января в Самарской публичной библиотеке будет организована встреча, посвященная 90-летию со дня рождения члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств России, выдающегося самарского художника Юрия Ивановича Филиппова.
Судебные приставы вернули ребенка жительнице ТольяттиПроисшествия 27.01.2017
Житель Тольятти Самарской области не хотел отдавать ребенка ее матери. Он скрывался на территории монастыря.
Обзор самарских газет за 27 января 2016Обзор газет 27.01.2017
В обзоре представлены издания: «областные – «Волжская коммуна»; федеральные с местными сменными "КоммерсантЪ", «Комсомольская правда».
В Самарской области суд признал недействительным брак между иностранцем и россиянкойПроисшествия 27.01.2017
Прокуратурой города Отрадного установлено, что в июле 2016 года в ЗАГСе города заключен брак между гражданином Республики Азербайджан и гражданкой Российской Федерации. Выяснилось, что мигрант никогда совместно не проживал с законной супругой.
Геймер из Сызрани стал жертвой шантажа оренбургского подросткаПроисшествия 27.01.2017
51-летний житель Сызрани Владимир Стародубов, увлекающийся «онлайн» играми, год назад стал жертвой мошенника в сети Интернет. История началась 11 января 2016 года. Стародубов обнаружил, что его «гугловскую» почту взломали. К электронному почтовому ящику у мужчины был «привязан» аккаунт в популярной онлайн-игре.
Самару посетят звезды советского хоккеяСпорт 27.01.2017
28 января в Самару с однодневным визитом прибудут звезды советского хоккея – олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, Европы и СССР, заслуженные мастера спорта Борис Михайлов и Борис Майоров.
Под Самарой состоится «Снежный беспредел»Спорт 27.01.2017
29 января ЦСКА/Самара, 2-я Гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия совместно с клубом «Легион 4х4» проведут ежегодное спортивно-туристическое мероприятие «Снежный беспредел. Запасный Полк». По традиции соревноваться любители снежного экстрима будут на военном полигоне в пгт. Рощинский.
Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 состоится в Самарской областиСпорт 27.01.2017
Второй раз в России и впервые на Волге – Самарская область готовится принять Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017.
В Самаре состоится концерт «Современное дирижерское искусство»Культура 27.01.2017
28 января в Самарской государственной филармонии состоится 2-й концерт Абонементного цикла «Современное дирижерское искусство».
Посетители самарского зоопарка узнают сколько весит крокодилСамара 27.01.2017
29 января в Самарском зоопарке пройдет мероприятие, посвященное взвешиванию рептилий. У посетителей появится уникальная возможность узнать, сколько весят 10-летний питон и 25-летний крокодил, и какова длина этих редких рептилий, увидеть своими глазами взвешивание и замер нильского крокодила Кузи, сетчатых и темных тигровых питонов.
Выставка «Мир безответственных бездельников» открывается в СамареСамара 27.01.2017
27 января в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина состоится открытие выставки «Мир безответственных бездельников» самарской художницы Шемяковой Галины Борисовны.
Почти 500 кв метров самозахваченного земельного участка пришлось освободить жителю СызраниПроисшествия 27.01.2017
Житель Сызрани является собственником земельного участка, который решил преувеличить. Сделал это мужчина не приобретением дополнительных квадратных метров, а установкой забора там, где ему было удобно. Таким образом, участок увеличился на 450 квадратных метров.
Сводка МЧС: 11 пожаров, 9 ДТППроисшествия 27.01.2017
В период с 06:00 26 января 2017 года по 06:00 27 января 2017 года на территории Самарской области зарегистрировано:
Девушка в Самаре получила травму головы от падения снега с крышиПроисшествия 27.01.2017
25 января произошел сход снега с дома № 111 «А» по улице Гагарина в Самаре. Снег попал на проходящую мимо 17-летнюю девушку, которая получила телесные повреждения головы. Девушка незамедлительно была доставлена больницу. В настоящее время угрозы для ее жизни и здоровья нет.