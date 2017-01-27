27.01.2017

Сегодня примерно в 10:30 на 1124 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» у автомобиля «MAN» при обгоне грейдера, занесло прицеп, в результате он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем аналогичной марки, после этого - с грейдером, а затем, продолжив движение, с грузовиком «Mercedes».