Строительный кран снес опору трамвайных проводов в СамареПроисшествия 01.02.2017
ЧП произошло вчера в 17:15 на улице Ново-Садовой. Строительный кран снес трамвайную опору, поддерживающую провода. Из-за этого образовалась пробка в обоих направлениях. К месту происшествия выезжала аварийная бригада ТТУ.
Открыта регистрация на VII Тольяттинский легкоатлетический марафонСпорт 01.02.2017
Сегодня стартовал прием заявок на VII Тольяттинский легкоатлетический марафон, который состоится 23 апреля. Ежегодно участниками мероприятия становятся около 3 тысяч любителей бега и спорта не только со всей Самарской области, но и других регионов страны.
Самарцы могут бесплатно получить «дальневосточный гектар»Самара 01.02.2017
1 февраля в нашей губернии начинается прием заявлений на предоставление бесплатных земельных участков, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
В Самаре проходит фотовыставка «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд»Культура 01.02.2017
31 января в галерее «Новое пространство» открылась выставка «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд». Этот проект – попытка выяснить, верно ли утверждение психологов о том, что характерные черты поведения мужчин и женщин просматриваются и в профессиональной деятельности фотографов, и в их взгляде на противоположный пол.
Детский театр «Задумка» приглашает на премьеру музыкального спектакля «Приключения футбольного мяча»Культура 01.02.2017
17 февраля на сцене ДК Кирова состоится премьера музыкального спектакля «Приключения футбольного мяча». Это яркое, красочное представление, в котором задействовано более 213 исполнителей в возрасте от 11 до 23 лет.
Доцент Самарского медицинского университета подозревается в получении взяткиПроисшествия 01.02.2017
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении доцента одной из кафедр бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет», подозреваемой в получении взятки.
В Самарском театре оперы и балета состоится премьера концертной программы «Grande оперетта»Культура 01.02.2017
2 и 4 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера новой концертной программы «Grande оперетта».
В Самаре студент и школьник задержаны на месте преступленияПроисшествия 01.02.2017
В подъезде жилого дома на Московском шоссе двое злоумышленников в масках напали на 28-летнего жителя Самары. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у мужчины пакет, в котором находились аксессуары к смартфонам, предназначенные для реализации.
Первый экстремальный зимний марафон «SNOWMAN 2017» состоится в Тольятти в февралеСпорт 01.02.2017
25 февраля на набережной Автозаводского района (напротив 6-го квартала) состоится первый экстремальный марафон «SNOWMAN 2017». Это одно из ключевых событий в череде мероприятий фестиваля «Жигулёвское море» и Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017.
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие суткиПроисшествия 01.02.2017
31 января на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП. При этом 2 человека погибли, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Несовершеннолетние не пострадали. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.
Касаткина победила Бенчич в первом круге турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 01.02.2017
Россиянка Дарья Касаткина (8) в первом круге турнира в Санкт-Петербурге переиграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
Более 400 школьников соревновались за призы II окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье 2017»Самара 01.02.2017
В Самаре завершился II окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2017», в котором приняли участие 258 команд (412 участников) из разных городов, в т.ч. г. Буинска (Республика Татарстан) и г. Бузулука (Оренбургской области).
В Новокуйбышевске пенсионер во время семейной ссоры ударил жену ножомПроисшествия 01.02.2017
65-летний житель Новокуйбышевска во время ссоры ударил ножом своею 63-летнюю жену. Женщина самостоятельно обратилась в приемное отделение местной больницы - медики сообщили о пострадавшей с криминальной травмой в полицию.
Обзор самарских газет за 1 февраля 2017Обзор газет 01.02.2017
В обзоре представлены издания: областные – «Волжская коммуна»; федеральные с местными сменными полосами – «Коммерсантъ», «Российская газета», «Комсомольская правда».
«Локомотив» приобретёт у «Крыльев Советов» МаргасоваСпорт 01.02.2017
Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве». В скором времени о сделке будет объявлено официально.
В Новокуйбышевске приостановлена работа АЗС из-за наличия в бензине серы и бензолаПроисшествия 01.02.2017
Вступило в законную силу решение Новокуйбышевского городского суда по иску прокурора о приостановлении работы автозаправочной станции ООО «Весна».
В Чапаевске директор салона сотовой связи присвоила деньги клиентаПроисшествия 01.02.2017
В Чапаевске перед судом предстанет директор салона сотовой связи, обвиняемая в мошенничестве в отношении клиента.
В Самарской области осужден подросток, уговоривший подруг попробовать наркотикиПроисшествия 01.02.2017
17-летний житель Похвистневского района осужден за вовлечение подруг в употребление наркотиков. Установлено, что в августе 2016 года молодой человек в лесополосе в районе с.Староганькино уговорил двух ровесниц попробовать наркотическое средство, ранее изготовленное им путем обжарки на огне листьев и семян марихуаны, уверив их в безопасности и отсутствии вредных последствий от употребления.
Жительница Кинеля ранила ножом отчимаПроисшествия 01.02.2017
В больницу Кинеля из своего дома с ножевым ранением был доставлен 52-летний мужчина.
Сотрудники полиции осмотрели помещение, где случился инцидент, изъяли необходимые вещественные доказательства, установили и опросили очевидцев случившегося.
В Тольятти раскрыли серию разбоев десятилетней давностиПроисшествия 01.02.2017
Похожие случаи вооруженных нападений на жителей Тольятти произошли в январе 2007 года. 24 числа около торгового центра на улице Дзержинского злоумышленник, угрожая предметом похожим на нож, похитил у 29-летнего местного жителя сотовый телефон и серебряный перстень.
Самарцы могут получить выписку из ЕГРН, не выходя из домаСамара 01.02.2017
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) запустила электронный сервис для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью сервиса можно получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.
Прокуратура разъясняет: ответственность за взяточничествоПроисшествия 01.02.2017
«Уголовная ответственность за мелкое взяточничество»
Самарцы назвали топ-5 самых пьющих профессийСамара 01.02.2017
На вопрос «Употребляете ли вы алкоголь?» 5% опрошенных самарцев ответили, что делают это почти каждый день. Еще 15% выпивают на выходных, 8% не менее двух раз в неделю. Не употребляют алкоголь лишь 12% жителей города. Но на работе не пьют уже 45% участников опроса, еще 47% делают это только по особым поводам и праздникам.
Тольяттинец попался на взятке инспектору ГИБДДПроисшествия 31.01.2017
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки.
В Чапаевске внедорожник врезался в здание. Погибли два человекаПроисшествия 31.01.2017
В ночь с 30 на 31 января в Чапаевске на пересечении улиц Железнодорожной и Рабочей водитель автомобиля "Chevrolet Niva" наехал сначала наехал на опору дорожного знака, после чего автомашина наехала на здание.