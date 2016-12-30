30.12.2016

Прогноз погоды на 31 декабря 2016 года - 2 января 2017 года

Комментарий специалиста Неутомимая Атлантика продолжает посылать вглубь Европейского материка всё новые порции своего тепла и влаги. Циклонические вихри, перемещаясь вдоль северных широт, не позволяют арктическому воздуху опускаться к югу. В связи с этим в предстоящие трое суток, в том числе и в Новогоднюю ночь, погода на Средней Волге, как и в большинстве районов Европейской России, ожидается довольно тёплой и ветреной, с туманами, гололёдом.