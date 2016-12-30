Погода в Самарской области в новогодние дни: легкий мороз, небольшие осадки, слабый гололедПогода 30.12.2016
Прогноз погоды на 31 декабря 2016 года - 2 января 2017 года
Комментарий специалиста Неутомимая Атлантика продолжает посылать вглубь Европейского материка всё новые порции своего тепла и влаги. Циклонические вихри, перемещаясь вдоль северных широт, не позволяют арктическому воздуху опускаться к югу. В связи с этим в предстоящие трое суток, в том числе и в Новогоднюю ночь, погода на Средней Волге, как и в большинстве районов Европейской России, ожидается довольно тёплой и ветреной, с туманами, гололёдом.
Новогодние каникулы в Музее модернаКультура 30.12.2016
С 3 по 9 января в период зимних каникул в Музее модерна пройдет ряд новогодних мероприятий.
Учащиеся Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступили в составе детского хора России в КремлеКультура 30.12.2016
27 декабря учащиеся Детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского выступили в составе детского хора России в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста России В.А. Гергиева в Кремле.
В Самаре проводится дополнительное распределение свободных мест в детских садахСамара 30.12.2016
По информации Департамента образования Администрации Самара в городском округе Самара проводится дополнительное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО).
Рейсы на воздушной подушке до Ширяево отменили до 3 январяСамара 30.12.2016
До 3 января не будут ходить суда на воздушной подушке из Самары в Ширяево. Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, в связи с информацией, полученной от гидрометеорологического центра о сохранении ограниченной видимости до 500 м (туман)
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие суткиПроисшествия 30.12.2016
29 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП. При этом 2 человека погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. В одном дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.
Новогодние просветительские мероприятия пройдут в Самарской областной юношеской библиотекеСамара 30.12.2016
С 5 по 8 января 2017 года в Самарской областной юношеской пройдет ряд просветительских мероприятий.
В праздники отделение экстренной офтальмологической помощи будет работать круглосуточноСамара 30.12.2016
Ежегодно в период новогодних каникул увеличивается число пациентов отделения экстренной офтальмологической помощи больницы имени Т.И. Ерошевского. Виной тому неосторожность жителей при обращении с традиционными новогодними атрибутами: праздничными фейерверками, хлопушками, петардами и т.п.
В Самарской области более 12 тысяч человек болеют ОРВИСамара 30.12.2016
Приближаются новогодние праздники, в Самарской области и за её пределами будут проводиться различные массовые культурно-зрелищные мероприятия для детей и взрослых. В связи с этим специалисты не рекомендуют находиться вблизи чихающих, кашляющих людей. Нужно стараться как можно реже прикасаться руками к носу, глазам. После посещения мест общего пользования тщательно мыть руки с мылом.
Нелегальный цех по производству поддельного алкоголя закрыли в Самарской областиПроисшествия 30.12.2016
Деятельность нелегального цеха, производившего алкогольную продукцию, сотрудники полиции пресекли в ноябре прошлого года. Полицейские обнаружили и изъяли более 120 000 бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции. По данным следователей, ее стоимость составила более 19 с половиной миллионов рублей.
В последний день года в губернии появится 16 новых семейСамара 30.12.2016
31 декабря во Дворце бракосочетания городского округа Самара состоятся торжественные государственные регистрации. В канун Нового года на самарской земле сочетаются узами брака 16 пар.
Житель Самарской области осужден за организацию незаконного пребывания нелегаловПроисшествия 30.12.2016
В июне 2016 года Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация о том, что 25-летний житель региона Альберт Ростовский организовал незаконное пребывание граждан Республики Узбекистан на территории РФ. Установлено, что Ростовский, зная, что иностранцы находятся на территории РФ незаконно предоставил им для проживания принадлежащий ему жилой дом, расположенный в Самаре.
Самарца осудили условно за продажу поддельного алкоголяПроисшествия 30.12.2016
21-летний житель Самары Никита Канаев осужден за сбыт фальсифицированного алкоголя. Установлено, что Канаев весной 2016 года приобрел у неустановленного лица алкогольную продукцию разных наименований в количестве 319 единиц, содержащую поддельные акцизные марки
В Самаре создатель финансовой пирамиды приговорен к 7 годам колонииПроисшествия 30.12.2016
Прокуратурой Кировского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя города Самары Дмитрия Кузьмина, обвиняемого в мошенничестве.
В Тольятти спасали 11-летнюю девочку, отравившуюся суррогатами алкоголяПроисшествия 30.12.2016
29 декабря в одном из соцучреждений Тольятти понадобилась помощь 11-летней девочке, которая употребила некий суррогатный алкоголь
Вооруженный молотком разбойник пытался ограбить жительницу Самарской областиПроисшествия 30.12.2016
46-летний житель поселка Поволжский, угрожая молотком, пытался ограбить 52-летнюю женщину. ЧП произошло в доме потерпевшей. Хозяйка дома смогла закрыться в соседней комнате и позвонить в полицию. Грабитель, услышав разговор, скрылся.
Праздничный концерт «Новый год в Париже» пройдет в СамареКультура 30.12.2016
30 декабря в Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Новый год в Париже». Встретить Новый год в Париже - мечта многих романтиков. Большой и шумный город в это время преображается, а главный его символ - Эйфелева башня - смотрится особенно притягательно.
В Самаре выступила группа «Пятеro»Культура 30.12.2016
В Самарской государственной филармонии прошел концерт вокальной группы «Пятерo» и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии с программой «Все к лучшему!».
В дни новогодних праздников в Самаре будут усилены меры безопасностиСамара 30.12.2016
В новогодние праздники в Самаре будут приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей, а также усилится обеспечение антитеррористической защищенности важных объектов.
В период проведения новогодних мероприятий в центре Самары ограничат движениеСамара 30.12.2016
В связи с проведением в Самаре праздничного мероприятия «Новогодняя ночь» на площади Куйбышева и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года будет ограничено движение транспорта,
Четыре резервиста "Крыльев" начнут подготовку в ТурцииСпорт 30.12.2016
Четверо молодых футболистов, выступающих в этом сезоне за молодежный состав самарской команды, начнут подготовку ко второй части чемпионата вместе с основой. В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица.
В Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоится ежегодная ёлкаСамара 30.12.2016
30 декабря в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоится праздничное мероприятие «Новый год в деревне Берестечко». В нём примут участие 17 областных коллективов.
Мужчину, разрушившего береговую полосу в национальном парке «Самарская Лука», будут судитьПроисшествия 29.12.2016
Направлено в суд уголовное дело по факту разрушения береговой полосы водоохраной зоны на территории национального парка «Самарская Лука».
Обзор самарских газет за 29 декабря 2016Обзор газет 29.12.2016
В обзоре представлены издания: городские – «Самарская газета»; «областные – «Волжская коммуна»; федеральные с местными сменными "КоммерсантЪ", «Комсомольская правда».
Самарские приставы снимут ограничение на вылет с должников прямо в аэропортуСамара 29.12.2016
В новогодние праздники можно будет снять ограничение на выезд прямо в аэропорту. В «Курумоче» судебные приставы заступили на круглосуточное дежурство.