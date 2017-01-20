20.01.2017

26 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча, приуроченная к 10-летию журнала «Самарские судьбы» и выходу в свет книги В. Плотникова «Самарские тайны российского кино».

В январе 2007 года вышел первый номер журнала «Самарские судьбы». В необычном мультимедийном издании, аналогов которому нет в стране, статьи и очерки в электронной и печатной версии журнала соседствуют с документальным кино, размещенным на сайте проекта и DVD-дисках. За 10 лет существования в рамках проекта создано около 150 журналов и более 500 документальных фильмов. Издание является платформой для постоянного общения и взаимодействия творческих людей.

Своеобразным развитием проекта «Самарские судьбы» в Год российского кино стал выход в свет удивительной книги «Самарские тайны российского кино». Автор киноэнциклопедии, полной секретов и открытий – самарский писатель Владимир Плотников. В этой книге он постарался собрать заметки об отечественных деятелях, так или иначе связанных с кинематографом и с нашим городом. Многие из них известны всей стране, но читатель даже не подозревает, сколько удивительных имен в истории кино бывали, жили и живут в Самаре.

В творческой встрече в библиотеке примут участие руководитель проекта «Самарские судьбы» Виталий Добрусин, автор книги «Самарские тайны российского кино» Владимир Плотников и главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный.

В завершение творческой встречи посетителей ждут подарки от издательства «Самарские судьбы» и автограф-сессия.