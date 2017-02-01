01.02.2017

На вопрос «Употребляете ли вы алкоголь?» 5% опрошенных самарцев ответили, что делают это почти каждый день. Еще 15% выпивают на выходных, 8% не менее двух раз в неделю. Не употребляют алкоголь лишь 12% жителей города. Но на работе не пьют уже 45% участников опроса, еще 47% делают это только по особым поводам и праздникам.