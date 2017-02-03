03.02.2017

Иван и Ева в этом году предсказали позднее наступление весны. 2 февраля наши сурки мирно спали. И даже после того, как сотрудники зоопарка открыли ящик, где наши питомцы находятся в спячке с конца августа, сурки не пошевелились.