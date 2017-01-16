Погода в Самарской области 17 - 20 января 2017 г. Сильные морозы по ночамПогода 16.01.2017
Штормовое предупреждение
В период 16-20 января 2017 года местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
Дарья Касаткина проиграла китаянке Пэн Шуай в первом круге Australian OpenСпорт 16.01.2017
Уроженка Самарской области Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
В Тольятти преподаватель подозревается в получении взяткиПроисшествия 16.01.2017
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одного из высших учебных заведений, подозреваемой в получении взятки.
В Самарской области будут праздновать День отцаСамара 16.01.2017
В губернии установлен новый праздник – День отца. Отмечать праздник самарцы будут ежегодно в первую субботу ноября.
В Самаре освятят воду, поступающую в городские системы водоснабженияСамара 16.01.2017
На насосно-фильтровальной станции №2 состоится традиционное освящение воды. В этом году мероприятие состоится 18 января. Торжественный молебен будет проводить, как и в предыдущие годы, протоиерей Иоанн Мохов.
Из Самары стали чаще летать на российские курортыСамара 16.01.2017
Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2016 году. С января по декабрь услугами аэропорта воспользовались 2 092 042 пассажира, что на 5% ниже совокупного пассажиропотока предыдущего года. Весь год положительную динамику показывал трафик на внутрироссийских направлениях, к концу года пассажиропоток составил 1754 463 пассажира (+13%), международными линиями воспользовались 337 579 человек (- 48%).
Самарская шпажистка завоевала серебро первенства РоссииСпорт 16.01.2017
В Сочи проходит первенство России по фехтованию. В нем принимают участие около 400 лучших молодых спортсменов не старше 21 года. В турнире шпажисток серебряным призером стала самарская фехтовальщица Ирина Охотникова.
Кирилл Ладыгин - пятикратный победитель Рождественской гонкиСпорт 16.01.2017
Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской синхронной гонки. Юбилейная XX гонка состоялась на ледовой трассе в с. Сосновка 15 января. Впервые синхронная гонка проходила на автомобилях LADA Vesta. Специально для соревнований были подготовлены 170-сильные версии LADA Vesta Sport.
Самарцам расскажут об истории волжского судоходстваСамара 16.01.2017
17 января в рамках открытого лектория выступит краевед, моделист, сотрудник музея им. П.В. Алабина Борис Агузаров. Он прочитает лекцию «Расписные Стеньки Разина челны». Она будет посвящена истории волжского судоходства. Слушатели узнают о том, как передвигались по рекам древние славяне, чем знаменита эра допарового флота, а также попытаются разгадать тайны уникальных волжских судов.
Топ-5 пробок Самары за прошлую неделюСамара 16.01.2017
На прошедшей неделе максимальный балл пробок в Самаре был отмечен во вторник, в вечерние часы, и составил 8 баллов. Кроме того, светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 7 баллов в понедельник и со среды по пятницу, во второй половине дня. В субботу светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 5 баллов, в воскресенье – 2 балла.
О дорожной обстановке на территории Самарской области за минувшие суткиПроисшествия 16.01.2017
15 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали несовершеннолетние. По вине нетрезвого водителя совершена одна авария.
Что делать, если на трассе заглох автомобиль? Советы от МЧСПроисшествия 16.01.2017
Если автомобиль исправен, мотор прогрет, отопитель в салоне создаёт комфортную температуру, тогда всё в порядке. Но что делать, если на пустынной трассе возникла неисправность, в результате которой заглох двигатель?
Меняется расписание маршрутов «Самара - Рождествено» и «Ульяновский Спуск - Рождествено»Самара 16.01.2017
С 16 января меняется режим работы маршрутов «Самара - Рождествено» и «Ульяновский Спуск - Рождествено».
За выходные в Самаре в трех ДТП пострадали детиПроисшествия 16.01.2017
За прошедшие выходные, 14 и 15 января, на территории Самары произошло три ДТП, участниками которых оказались несовершеннолетние.
Тольяттинская "Лада" в Москве крупно проиграла "Динамо"Спорт 16.01.2017
В очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" проиграл московскому "Динамо" - 5:0 (2:0, 0:0, 3:0). Хозяева активно начали матч: один из первых их бросков пришелся в штангу (атаковал Алексей Цветков), а на 5-й Мартыньш Карсумс открыл счет - 1:0. На исходе периода защитник бело-голубых Андрей Кутейкин удвоил свое преимущество - 2:0.
В Самаре на Волге в промоину провалился автомобильПроисшествия 16.01.2017
14 января на Волге около спуска Лейтенанта Шмидта, следуя вдоль левого берега, провалился в промоину автомобиль. Люди, находившиеся в машине, благополучно успели выбраться на лед.
На Самарской области круглосуточно работает телефон доверия МЧСПроисшествия 16.01.2017
В Главном управлении МЧС России по Самарской области осуществляется круглосуточная работа единого телефона доверия 8 (846) 337-72-82.
О порядке предоставления компенсации части родительской платы за нахождение ребенка в детском садуСамара 16.01.2017
В 2017 году изменится порядок предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – компенсация).
В Самарской области снайперов ЦВО проверили на профессионализмСамара 16.01.2017
Снайперов Центрального военного округа проверили на профессионализм при выполнении служебно-боевых задач в сложных погодных условиях. Учение проходило на незнакомом Рощинском полигоне в Самарской области, куда военнослужащие приехали из более 10 регионов Урала, Поволжья и Сибири.
Сводка МЧС: 13 пожаров, 10 ДТППроисшествия 16.01.2017
За период с 06:00 14.01.2017 по 06:00 16.01.2017 года на территории Самарской области зарегистрировано:
Мигранты пытались похитить овец из сарая жителя Самарской областиПроисшествия 16.01.2017
У жителя поселка Нижнеозерецкий злоумышленники пытались украсть овец из сарая. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали предполагаемых злоумышленников.
На автодороге Самара – Ульяновск пьяный водитель, лишенный прав, улетел в кюветПроисшествия 16.01.2017
На автодороге «Самара - Ульяновск» сотрудники ДПС увидели автомобиль ВАЗ-21063, который съехал в кювет. Подъехав в месту ДТП для оказания помощи, сотрудники ГИБДД обнаружили, что автомобилист пьян.
В Самаре задержан подозреваемый в культивировании коноплиПроисшествия 16.01.2017
Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что мужчина, проживающий в доме по улице Дачной в Самаре, у себя в квартире занимается выращиванием конопли.
Задержан подозреваемый в краже из раздевалки самарского спортивного клубаПроисшествия 16.01.2017
У посетителя одного из самарских спортклубов из раздевалки похитили вещи. Мужчина пришел на тренировку, свои вещи он оставил в шкафчике для хранения одежды. Вернувшись после занятий, он обнаружил ячейку открытой. Пропал кошелек с деньгами в сумме около 5000 рублей и банковской картой.
В Самаре прозвучат духовные песнопения в исполнении Ансамбля солистов Хора Храма Христа Спасителя «Эйдос»Культура 16.01.2017
16 января в концертном зале Самарской филармонии будут звучать духовные песнопения в исполнении Ансамбля солистов Хора Храма Христа Спасителя «Эйдос». В Рождественской программе концерта прозвучат произведения русских и советских композиторов, народные и казачьи песни, грузинские песнопения.