Погода в Самарской области 10 - 13 января 2017 г. По ночам сильные морозы, гололедицаПогода 09.01.2017
Комментарий специалиста В предстоящие рабочие дни погода Самарской области будет формироваться областью повышенного атмосферного давления, поэтому она будет иметь довольно ровный характер. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью и днем, в зависимости от наличия облачности, будет иметь пеструю картину: в ночные часы прояснения будут способствовать активному выхолаживанию подстилающей поверхности, а значит и понижению температуры воздуха, в дневные часы солнце незначительно, но все же будет прогревать атмосферу в приземном слое.
"Крылья Советов" отправились на сборы в ТурциюСпорт 09.01.2017
Сегодня днем из аэропорта "Шереметьево" самарская команда отправилась на первый зарубежный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции. "Крылья" прибудут в Анталию, откуда проследуют в Белек. Самарцы будут базироваться в отеле Regnum до 21 января.
В Самаре состоится «Всероссийский день снега»Спорт 09.01.2017
15 января в различных субъектах РФ пройдет зимний спортивный праздник «Всероссийский день снега». Празднование состоится в рамках Всемирного дня снега World Snow Day, который проводится пятый год по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).
В Самарской области выпало рекордное количество снегаСамара 09.01.2017
В Самарской области в круглосуточном режиме контролируется дорожная обстановка с помощью 23 метеопостов.
На прошлой неделе максимальная загруженность дорог Самары составила 4 баллаСамара 09.01.2017
На минувшей неделе максимальный балл пробок в Самаре был отмечен в четверг и пятницу, в вечерние часы, и составил 4 балла. Кроме того, светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 3 балла в среду, во второй половине дня. В остальные дни уровень загруженности не превышал 2 балла.
Житель Самарской области изнасиловал свою дочьПроисшествия 09.01.2017
В Самарской области возбуждено уголовное дело против 41-летнего мужчины, изнасиловавшего собственную дочь. В начале января пьяный отец, находясь дома, надругался над своей 16-летней дочерью.
На автодороге Самара-Большая Черниговка легковушка врезалась в Камаз. Погибли два человекаПроисшествия 09.01.2017
Сегодня утром на 66 км автодороги Самара-Большая Черниговка в Волжском районе Самарской области женщина на автомобиле Chevrolet Aveo выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с Камазом.
Больные диабетом бесплатно могут проверить зрение в СамареСамара 09.01.2017
9 января в здании консультативной поликлиники СОКОБ им.Т.И. Ерошевского главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им.Т.И. Ерошевского, заведующий кафедрой офтальмологии СамГМУ д.м.н. Андрей Владимирович Золотарев представит программу «Диабет: сохраним зрение».
В Самаре задержан серийный вор автомобильных аккумуляторовПроисшествия 09.01.2017
Один из фактов кражи был зафиксирован в конце ноября минувшего года во дворе дома на улице Демократической в Самаре. Злоумышленник, вскрыв капот автомобиля ВАЗ-2107, похитил из него аккумулятор. Обнаружив пропажу, 20-летний владелец транспортного средства обратился в полицию.
АвтоВАЗ продлил участие в программе утилизации и трейд-инСамара 09.01.2017
ПАО ''АВТОВАЗ'' продолжает участие в государственной программе по обновлению автопарка (утилизация и трейд-ин). Решении о продлении этой Программы на весь 2017 год было принято 30 декабря Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
На линии Самара-Ширяево меняется расписаниеСамара 09.01.2017
С 9 января на зимней линии Самара-Ширяево меняется расписание. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Защитник «Шинника» отправится на сбор «Крыльев Советов»Спорт 09.01.2017
Центральный защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук отправляется на сбор с представителем Премьер-лиги — «Крыльями Советов».
Стартовали обязательные продажи электронных полисов ОСАГОСамара 09.01.2017
С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.
В Самаре построят новый речной вокзалСамара 09.01.2017
Новый речной вокзал в Самаре должен быть построен к маю 2018 года. Такое поручение дал глава региона Н.Меркушкин представителям профильных министерств и проектировщикам объекта – компании «Волгатрансстрой-Проект».
В Ставропольском районе с дрейфующей льдины спасли трех рыбаковПроисшествия 09.01.2017
Трое рыбаков были спасены с дрейфующей льдины на реке Волга в Ставропольском районе. Вечером 8 января от ледового поля у острова Телячий отошла льдина с находившимися на ней рыбаками. Ветром и течением льдину относило от берега.
Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в СиднееСпорт 09.01.2017
Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в Сиднее, призовой фонд которого составляет более 700 тысяч долларов.
Инфляция в Самарской области в 2016 году составила 5,2%Самара 09.01.2017
Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в декабре 2016 года составил 100,6%, в том числе:
МЧС напоминает самарцам правила безопасного катания на тюбингахСамара 09.01.2017
Катание на тюбинге ("ватрушке») – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на тюбинге – это один и из самых травмоопасных видов отдыха. В отличие от санок «ватрушки» способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска.
10 января «Самара» откроет календарный год матчем с «Химками-Подмосковье»Спорт 09.01.2017
Вторую половину сезона баскетболисты «Самары» откроют 10 января домашним матчем с «Химками-Подмосковье».
Самарцы могут зарегистрировать автомобиль через портал Госуслуг без очередиСамара 09.01.2017
Вы купили автомобиль или мотоцикл? Или, наоборот, продаете — портал госуслуг поможет с документами. Снять с учета, поставить на учет или изменить регистрационные данные — всё это проще сделать через интернет.
Пьяный самарец ударил ножом отчимаПроисшествия 09.01.2017
В квартире дома на улице Партизанской в Самаре 69-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своего 38-летнего пасынка. Между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник ударил отчима ножом.
Судимый за нетрезвое вождение житель Ульяновской области вновь попался пьяным в СызраниПроисшествия 09.01.2017
В Сызрани внимание инспекторов ГИБДД привлекла иномарка, постоянно меняющая полосу движения. Полицейские остановили легковушку. В ходе беседы с водителем стражи правопорядка заметили у него признаки опьянения, однако проходить процедуру медицинского освидетельствования нарушитель отказался.
В Тольятти задержали «парфюмера»Происшествия 09.01.2017
Из тольяттинского супермаркета покупатель похитил духи. Мужчина взял с прилавка дорогие духи и, не заплатив, вышел из магазина.
В 2016 году самарцы интересовались дорогим жильем чаще, чем доступнымСамара 09.01.2017
Специалисты портала по выбор недвижимости N1.RU выяснили какое вторичное жилье интересовало самарцев в 2016 году больше всего. Лидируют дорогие районы и квартиры большей площади.
Миротворцы Самарской области в 2017 году примут участие в 15 ученияхСамара 09.01.2017
Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2017 году примут участие в 15 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки станет двухстороннее батальонное тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области.