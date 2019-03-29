В большинстве городов России можно накопить на 2-комнатную квартиру за 8 лет

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг крупных городов России по срокам, за который семья может накопить средства на покупку двухкомнатной квартиры. В тройку лидеров вошли Магнитогорск, Нижний Тагил и Мурманск: здесь собрать нужную сумму получится за 4 года. Нижние строки заняли курортные города Севастополь и Сочи, а также Москва. В столице для покупки «двушки» потребуется собирать деньги больше 13 лет, в Сочи — больше 17, а в Севастополе — 14 лет и 8 месяцев.

Сроки рассчитывались для семьи, в которой работают два человека, при условии, что они будут каждый месяц откладывать на покупку заработную плату одного из них. Для расчета взята средняя заработная плата в соответствующих регионах1 и средние цены предложения двухкомнатных квартир по данным Domofond.ru. В исследование вошли 77 городов.

Лучшее соотношение зарплат и цен на жилье — на севере и востоке России

Быстрее всего семья из двух человек сможет накопить на покупку двухкомнатной квартиры в Магнитогорске (Челябинская область) и Нижнем Тагиле (Свердловская область). Откладывая на приобретение жилья сумму, равную среднемесячной зарплате, в Магнитогорске можно собрать сумму, необходимую на покупку «двушки», меньше чем за 4 года. Всего на месяц дольше придётся ждать семье из Нижнего Тагила. В Мурманске работающие супруги смогут купить квартиру чуть больше чем через 4 года.

Десятку городов с лучшим соотношением стоимости «двушек» и доходов замыкает Стерлитамак (Республика Башкортостан): здесь нужная сумма будет собрана за 5 с половиной лет.

Большая часть городов из числа лидеров по скорости накопления располагается на востоке и севере страны. Ни один из городов-миллионеров в десятку лидеров не попал.

Копить на «двушку» в Сочи придется 17 с половиной лет

Купить двухкомнатную квартиру в Сочи (Краснодарский край) получится за 17 с половиной лет. Город занял последнее, 77-е место по срокам для накопления средств на покупку жилья. 76-е место занял Севастополь: при средней зарплате 29 859 руб. в месяц и стоимости «двушки» 5 262 040 руб.. Для того чтобы накопить на нее, семье потребуется 14 лет 8 месяцев. Несмотря на высокую стоимость недвижимости, Москва заняла лишь третье с конца место в рейтинге. Благодаря средней зарплате в 80 816 рублей москвич сможет собрать деньги на двухкомнатную квартиру «всего» за 13 лет 9 месяцев.

Санкт-Петербург занял в рейтинге 71-е место: откладывая ежемесячно 58 639 руб., семья из двух человек накопит здесь на двухкомнатную квартиру за 11 лет 8 месяцев. В последнюю десятку попал и еще один крымский город: в Симферополе копить придется 11 лет 8 месяцев.

За исключением подмосковных Химок, Севастополя и Сочи, все города, попавшие в конец рейтинга, имеют статус региональных административных центров. В них соотношение стоимости жилья и уровня зарплат менее выгодно для покупки, чем в городах — промышленных центрах.