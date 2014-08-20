Летний биатлон. Чемпионат мира стартует смешанной эстафетой

Союз биатлонистов России определил состав сборной на смешанные эстафеты чемпионата мира по летнему биатлону, который пройдет в Тюмени с 21 по 25 августа. За взрослую команду выступят Яна Романова, Ольга Подчуфарова, Андрей Маковеев и Иван Черезов.

Для Маковеева, как он и заявлял ранее, этот старт станет последним в спортивной карьере, напоминает ИТАР-ТАСС. В юниорской гонке в составе российской сборной на трассу выйдут Екатерина Муралеева, Кристина Ильченко, Владислав Томилов и Иван Печенкин.

Смешанные эстафеты на летнем первенстве биатлонистов пройдут в четверг, 21 августа. Старт юниорской гонки в 13:30 по московскому времени, взрослые команды стартуют в 16:00.

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