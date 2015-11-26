Тематическая локация «Сквер снабженца» была открыта в Отрадном при поддержке «Самаранефтегаза»Общество 03.10.2024
«Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживаются инициативы в сфере формирования комфортной городской среды. Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры Компании.
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки 0, -5С°Общество 03.10.2024
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С°.
На территории Самарской области полицейскими проводится второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал»Происшествия 03.10.2024
В первые три дня рейдовых мероприятий выявлено более 400 административных правонарушений и 15 преступлений в сфере миграции.
Водитель госпитализирован после ДТП на 104 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»Происшествия 03.10.2024
Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Самарской области.
ДТП в Самарской области за сутки: сводка за 2 октября 2024Происшествия 03.10.2024
2 октября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Также сотрудниками ГАИ выявлено 411 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 22 и за нарушение правил перевозки детей – 11.
В Самарской области повышен уровень безопасности на транспортеОбщество 03.10.2024
С учетом оперативной обстановки и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» решением врио руководителя оперативного штаба в Самарской области 03 октября 2024 г. с 08:00 местного времени установлен уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств № 2 сроком на 15 суток, в связи с чем в указанный период будут применяться повышенные меры степени защищенности, включая проведение досмотровых мероприятий пассажиров и багажа.
В Самаре пройдет открытие XII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила АнищенкоКультура 03.10.2024
4 октября в 11.00 в Самарском литературно-мемориальном музее имени Максима Горького пройдет открытие XII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко.
Четверо пострадавших, двое из них — дети: подробности пожара в СамареПроисшествия 03.10.2024
Вчера, в 21:38, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Самаре по адресу улица Карла Маркса, 55.
Житель Сызрани обвиняется в краже имущества у туристов из СаратоваПроисшествия 03.10.2024
Увидев на скамейке оставленный рюкзак, злоумышленник забрал его себе и скрылся.
Двое взрослых и младенец пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в ТольяттиПроисшествия 02.10.2024
Сегодня утром, 2 октября, в Тольятти 20-летний водитель за рулем «Гранты» следовал по улице Украинской со стороны проезда Шевченко в направлении улицы Саратовской.
В Самарской области подведены итоги операции «Должник»Общество 02.10.2024
Полицейскими совместно с судебными приставами-исполнителями проведено 117 рейдов, исполнено 607 постановлений о назначении административных штрафов на сумму более 1 400 000 рублей.
На Госуслугах появилось электронное удостоверение многодетной семьиОбщество 02.10.2024
Многодетным семьям стало проще получать льготы. Предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения «Госуслуги». Электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным.
В транспорте Самарской области запускается новый способ оплаты проезда — по QR-кодуОбщество 02.10.2024
В общественном транспорте Самарской области реализуется новый способ оплаты разовых поездок. Жители региона смогут расплачиваться за проезд по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные платежные таблички. Они будут наклеены на стекле при входе в транспортное средство.
В Самарской области запустили транспортную карту «Zа Победу!»Общество 02.10.2024
С 1 октября 2024 года по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева членам семей участников СВО, проживающим на территории Самарской области, предоставляются проездные социальные карты «Zа Победу!».
Сотрудники полиции пресекли деятельность наркосбытчицы в СызраниПроисшествия 02.10.2024
Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимая жительница Сызрани 1968 года рождения может быть причастна к незаконному обороту запрещенных веществ.
Как 71-летняя библиотекарша из Самары чуть не подарила внучке машинуОбщество 02.10.2024
71-летняя жительница Самары, работающая руководителем библиотеки, решила подарить внучке на День рождения машину. Просматривая объявления в сети Интернет, она обратила внимание на заманчивое предложение о продаже отечественного автомобиля. Списавшись с продавцом в стороннем мессенджере и оговорив условия просмотра машины, женщина всерьез задумалась над приобретением.
ДТП в Самарской области за сутки: сводка за 1 октября 2024Происшествия 02.10.2024
1 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Также сотрудниками ГАИ выявлено 439 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 20 и за нарушение правил перевозки детей – 9.
Движение по железнодорожному мосту в Самарской области полностью восстановленоОбщество 02.10.2024
Сегодня в 07:42 (время местное) движение по железнодорожному мосту через реку Самара на 1136 км перегона Безенчук — Кинель Куйбышевской железной дороги, прерванное 28 сентября из-за вмешательства посторонних лиц, было полностью восстановлено.
Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октябряМошенники 02.10.2024
В этом году Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. Его можно проходить и детям, и взрослым, и абитуриентам, и даже в составе семейных команд. К тому же, будет два уровня сложности — базовый и продвинутый.
Будьте готовы: сегодня в Самарской области проведут проверку системы оповещенияОбщество 02.10.2024
С 10:40 до 10:45 включат электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.
На улице Фрунзе в Самаре потушили пожар площадью 80 кв. м.Происшествия 01.10.2024
Сегодня, в 20.15, поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, улица Фрунзе, дом 10.
В Самаре меняется график посещения Ботанического садаОбщество 01.10.2024
С 1 октября Ботанический сад в будние дни работает с 10:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00.
ДТП в Самарской области за сутки: сводка за 30 сентября 2024Происшествия 01.10.2024
30 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Также сотрудниками ГАИ выявлено 363 нарушения ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 25 и за нарушение правил перевозки детей – 13.
2 октября проведут проверку систем оповещенияОбщество 01.10.2024
2 октября на территории Самарской области начнется проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.
В Самарском регионе сотрудница банка предотвратила потерю более 200 тысяч рублейОбщество 01.10.2024
В конце августа текущего года на телефон 75-летней пожилой женщине из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили, что ее денежные средства хотят похитить. Доверчивая женщина сразу же пришла в банк и, действуя по инструкции мошенников, попыталась оформить кредит на 200 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.