03.10.2024

С учетом оперативной обстановки и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» решением врио руководителя оперативного штаба в Самарской области 03 октября 2024 г. с 08:00 местного времени установлен уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств № 2 сроком на 15 суток, в связи с чем в указанный период будут применяться повышенные меры степени защищенности, включая проведение досмотровых мероприятий пассажиров и багажа.