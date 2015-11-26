Тематическая локация «Сквер снабженца» была открыта в Отрадном при поддержке «Самаранефтегаза»

Общество 03.10.2024

«Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживаются инициативы в сфере формирования комфортной городской среды. Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры Компании.

Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки 0, -5С°

Общество 03.10.2024

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С°.

На территории Самарской области полицейскими проводится второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал»

Происшествия 03.10.2024

В первые три дня рейдовых мероприятий выявлено более 400 административных правонарушений и 15 преступлений в сфере миграции.

Водитель госпитализирован после ДТП на 104 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»

Происшествия 03.10.2024

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Самарской области.

ДТП в Самарской области за сутки: сводка за 2 октября 2024

Происшествия 03.10.2024

2 октября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Также сотрудниками ГАИ выявлено 411 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 22 и за нарушение правил перевозки детей – 11.

В Самарской области повышен уровень безопасности на транспорте

Общество 03.10.2024

С учетом оперативной обстановки и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» решением врио руководителя оперативного штаба в Самарской области 03 октября 2024 г. с 08:00 местного времени установлен уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств № 2 сроком на 15 суток, в связи с чем в указанный период будут применяться повышенные меры степени защищенности, включая проведение досмотровых мероприятий пассажиров и багажа.

В Самаре пройдет открытие XII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко

Культура 03.10.2024

4 октября в 11.00 в Самарском литературно-мемориальном музее имени Максима Горького пройдет открытие XII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко.

Четверо пострадавших, двое из них — дети: подробности пожара в Самаре

Происшествия 03.10.2024

Вчера, в 21:38, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Самаре по адресу улица Карла Маркса, 55.

Житель Сызрани обвиняется в краже имущества у туристов из Саратова

Происшествия 03.10.2024

Увидев на скамейке оставленный рюкзак, злоумышленник забрал его себе и скрылся.

Двое взрослых и младенец пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Тольятти

Происшествия 02.10.2024

Сегодня утром, 2 октября, в Тольятти 20-летний водитель за рулем «Гранты» следовал по улице Украинской со стороны проезда Шевченко в направлении улицы Саратовской.

В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

Общество 02.10.2024

Полицейскими совместно с судебными приставами-исполнителями проведено 117 рейдов, исполнено 607 постановлений о назначении административных штрафов на сумму более 1 400 000 рублей.

На Госуслугах появилось электронное удостоверение многодетной семьи

Общество 02.10.2024

Многодетным семьям стало проще получать льготы. Предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения «Госуслуги». Электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным.

В транспорте Самарской области запускается новый способ оплаты проезда — по QR-коду

Общество 02.10.2024

В общественном транспорте Самарской области реализуется новый способ оплаты разовых поездок. Жители региона смогут расплачиваться за проезд по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные платежные таблички. Они будут наклеены на стекле при входе в транспортное средство.

В Самарской области запустили транспортную карту «Zа Победу!»

Общество 02.10.2024

С 1 октября 2024 года по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева членам семей участников СВО, проживающим на территории Самарской области, предоставляются проездные социальные карты «Zа Победу!».

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркосбытчицы в Сызрани

Происшествия 02.10.2024

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимая жительница Сызрани 1968 года рождения может быть причастна к незаконному обороту запрещенных веществ.

Как 71-летняя библиотекарша из Самары чуть не подарила внучке машину

Общество 02.10.2024

71-летняя жительница Самары, работающая руководителем библиотеки, решила подарить внучке на День рождения машину. Просматривая объявления в сети Интернет, она обратила внимание на заманчивое предложение о продаже отечественного автомобиля. Списавшись с продавцом в стороннем мессенджере и оговорив условия просмотра машины, женщина всерьез задумалась над приобретением.

ДТП в Самарской области за сутки: сводка за 1 октября 2024

Происшествия 02.10.2024

1 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Также сотрудниками ГАИ выявлено 439 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 20 и за нарушение правил перевозки детей – 9.

Движение по железнодорожному мосту в Самарской области полностью восстановлено

Общество 02.10.2024

Сегодня в 07:42 (время местное) движение по железнодорожному мосту через реку Самара на 1136 км перегона Безенчук — Кинель Куйбышевской железной дороги, прерванное 28 сентября из-за вмешательства посторонних лиц, было полностью восстановлено.

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября

Мошенники 02.10.2024

В этом году Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. Его можно проходить и детям, и взрослым, и абитуриентам, и даже в составе семейных команд. К тому же, будет два уровня сложности — базовый и продвинутый.

Будьте готовы: сегодня в Самарской области проведут проверку системы оповещения

Общество 02.10.2024

С 10:40 до 10:45 включат электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.

На улице Фрунзе в Самаре потушили пожар площадью 80 кв. м.

Происшествия 01.10.2024

Сегодня, в 20.15, поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, улица Фрунзе, дом 10.

В Самаре меняется график посещения Ботанического сада

Общество 01.10.2024

С 1 октября Ботанический сад в будние дни работает с 10:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00.

ДТП в Самарской области за сутки: сводка за 30 сентября 2024

Происшествия 01.10.2024

30 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Также сотрудниками ГАИ выявлено 363 нарушения ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 25 и за нарушение правил перевозки детей – 13.

2 октября проведут проверку систем оповещения

Общество 01.10.2024

2 октября на территории Самарской области начнется проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

В Самарском регионе сотрудница банка предотвратила потерю более 200 тысяч рублей

Общество 01.10.2024

В конце августа текущего года на телефон 75-летней пожилой женщине из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили, что ее денежные средства хотят похитить. Доверчивая женщина сразу же пришла в банк и, действуя по инструкции мошенников, попыталась оформить кредит на 200 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Погода

Погода в Самарской области на 3 — 5 октября 2024

Погода 28.06.2024

Приметы

Ветер указывал, какой будет осень. Народные приметы на 3 октября

03.10.2024

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Предприятия региона представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий

Работа 01.10.2024

Средний желаемый размер ежемесячной выплаты у жителей Самары составляет 42 600 рублей

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Одни из самых высоких зарплат в нефтяной и газовой промышленности

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Бизнес

Самарская область вошла в топ-10 по числу объектов социального бизнеса

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В Самаре пройдет конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство

Бизнес 29.08.2024

Как малому бизнесу принять участие в закупках крупнейших заказчиков

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Финансовая грамотность

Как мошенники обманывают детей: 9 правил безопасности в сети

Общество 15.03.2022

Безопасный интернет для детей: советы родителям

Общество 13.03.2022

Деньги за оценки: аргументы за и против

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Сегодня много лет назад

История Самары: 3 октября. Разводной мост через Самарку (1879), отремонтирован огромный собор женского Иверского монастыря (1891), самарское «метро» 1903 г.

Этот день в истории края 03.10.2024
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