За год цены на вторичное жилье в России выросли на 8,8%

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке в крупных1 городах России за год. В 75 из 76 городов цены квартир на «вторичке» выросли в диапазоне от 1,1% в Челябинске и Владикавказе до 17,2% в Казани. Единственным исключением стал Нижний Тагил, где стоимость снизилась на 0,1%. В среднем по России цены предложения выросли на 8,8% по сравнению с мартом 2018 года.

Как менялась средняя цена вторичной недвижимости в России

В целом по России квадратный метр на вторичном рынке за год подорожал на 8,8% (в среднем с 59 421 рубля в марте 2018 года до 64 662 рублей в марте 2019 года). За этот период средние цены росли темпами от 0,1% в июне до 2,8% в ноябре (относительно предыдущего месяца). Исключениями из общего тренда стали сентябрь, когда произошло снижение на 0,1%, и октябрь, в котором цены остались на уровне сентября.

Как изменились цены в городах

Лидером по росту цен на вторичном рынке стала Казань, где стоимость кв. метра за год увеличилась на 17,2%. На втором месте – Сочи с ростом на 14,9%, на третьем – Санкт-Петербург, где цены выросли на 13,7%. Москва стала 18-й (+10,1%).

Первое и второе места по дороговизне квадратного метра на «вторичке» занимают Москва и Санкт-Петербург (211 017 и 131 217 рублей в марте 2019 года соответственно). Третье место сохранили Химки – 124 703 рубля.

Среди рассмотренных крупных городов России дешевле всего стоимость квадратного метра в Магнитогорске (32 244 рубля), Нижнем Тагиле (36 838 рублей) и Брянске (38 590 рублей).

Таким образом, в 23 городах цены за квадратный метр на «вторичке» выросли сильнее, чем в среднем по стране. Симферополю (8,7%) не хватило лишь 0,1% до среднероссийского уровня.