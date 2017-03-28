Виртуальные доски объявлений выходят на новый уровень популярности

Рейтинги популярных сервисов бесплатных объявлений в сети стремительно растут. Посещаемости таких сайтов можно только позавидовать – за один день на них может побывать несколько десятков тысяч пользователей. Причём высокой посещаемостью могут похвастаться не только «старички», но и молодые доски объявление, такие как UBU.ru – сервис бесплатных объявлений, возникший недавно, но уже успевший прославиться на весь Рунет.

Особенность проекта UBU.ru

Высокие рейтинги виртуальной доски объявлений UBU.ru связаны, в первую очередь, с неоспоримыми преимуществами перед конкурентами. Здесь можно дать объявление о купле-продаже любых товаров и услуг, которые не запрещены действующим законодательством. Для этого нужно только выбрать подходящую категорию из нескольких десятков вариантов, а затем определиться с подкатегорией, которая более узко определяет характер товаров и услуг. Виртуальная доска бесплатных объявлений позволяет размещать объявления и искать предложения продавцов в любом городе страны. Сервис имеет всероссийский масштаб и поддерживает географическую локацию, что удобно обеим сторонам – тем, кто размещает объявления, и тем, кто их просматривает в поиске интересующих предложений. С помощью сервиса UBU.ru можно не только продавать товары и услуги, но и заводить знакомства, находить единомышленников, определять в «добрые руки» домашних животных, ненужные вещи и т.п.

Секрет эффективности объявлений на UBU.ru

Популярность сервиса UBU.ru во многом связана с тем, что продавать товары и услуги здесь по-настоящему легко, и за это не нужно платить. Размещение объявлений происходит в систематизированном каталоге, разбитом на множество категорий и подкатегорий по критерию типа товаров и услуг. Посетители каждого раздела и подраздела по умолчанию заинтересованы в его содержании, поэтому все размещённые здесь объявления будут им интересны. Нецелевые посещения практически исключены – на них приходится не более 5% заходов на сайт. Бесплатные объявления, поданные на UBU.ru – это реальная возможность быстро найти покупателей для любых товаров и услуг в своём городе. Возможность выбора города и региона облегчает поиск нужных предложений для покупателей и делает размещение объявлений максимально эффективным и результативным. Не менее полезна и возможность приоритетного размещения объявлений, когда за символическую плату они или выделяются ярким цветом, или размещаются в верхней части каталога – на всеобщем обозрении.