Семь цветов с необычными талантами

Язык цветов это тонкий аромат и нежные оттенки, которые пробуждают страсть, наполняют спокойствием или умножают мудрость. Подарить букет нежных фиалок, пышных хризантем или роскошных роз значит рассказать о своих чувствах, проявить заботу, пожелать счастья. Однако каждый цветок обладает своей тайной. Его яркая или утонченная красота, изысканный аромат может быть силой спокойствия или отваги, оптимизма или принятия.

Хризантема. Сила мудрости и власти

Равновесие, мудрость, достоинство – слова, которыми можно описать древних правителей Востока. Хризантема в Японии это символ силы власти. Флаг страны гордых самураев даже украшен этим цветком. Эфирные масла хризантемы снимают лишнее возбуждение, помогают беспристрастно взглянуть на мир. Нежный аромат избавляет от сомнений, уравновешивают чувства и разум, укрепляют силу духа.

Фиалка. Энергия защиты и удачи

Жители Древней Греции и Рима были уверены, что аромат фиалковых лепестков защищает от темных сил и опасностей. Нежный цветок применялся целителями для изготовления чудодейственных снадобий. Современным ароматерапевтам известны обезболивающие, противовоспалительные свойства фиалки. Запах ее лепестков наполняет спокойствием, избавляет от последствий пережитого стресса.

Букетик фиалок подарит дорогому человеку силы справиться с навалившимися трудностями. Нежные цветы укрепят дух, помогут отыскать выход в тяжелой ситуации. Фиалка принесет удачу, отведет беды, добавит чувства защищенности.

Ирис. Могущество взаимной поддержки

Изысканный ирис – знак крепкой дружбы и поддержки. Сила цветка в стойкой готовности принимать трудности жизни, уверенности в своем окружении. Ирис символ верности, нерушимости клятв, крепких отношений. Он способен разбить лед недоверчивости. Аромат цветка поможет обрести чувство спокойствия, удовлетворенности, познать силу единства. Ирис полезно дарить ранимым людям, которые болезненно реагируют на несовершенства мира.

Гвоздика. Сила страсти

Согласно легенде Древней Греции, красная гвоздика символизирует невинно пролитую кровь. Поддавшись гневу, Артемида жестоко убила невинного юношу. Он играл на свирели и помешал богине охотиться. Опомнившись, воинственная дева пожалела о поступке, совершенном в порыве гнева, а на месте трагедии выросли кровавого оттенка гвоздики. Эта история стала причиной считать красный цветок олицетворением слепой страсти, воинственной ярости, разрушительного гнева.

Гвоздики других оттенков уже не означают агрессию, но их символизм не назвать позитивным. Желтые цветы говорят о разочаровании, а полосатые об отказе от любовных отношений. Аромат гвоздики поможет разобраться со своими внутренними демонами, обрести власть над собственными чувствами.

Гладиолус. Энергия настоящей дружбы и честности

Имя цветок получил от латинского слова «гладиус», меч. Мифология Древнего Рима рассказывает о двух гладиаторах, которые не стали драться насмерть на арене. Свои тяжелые клинки мужчины воткнули в сухую землю. За дерзкий отказ друзей казнили. Через день на месте оружия, не ставшим инструментом убийства друга, выросли невиданные цветы, своей формой напоминающие меч гладиатора.

Эта легенда подарила гладиолусу славу цветка настоящей мужской дружбы. Сейчас он считается олицетворение искренности, преданности, верности. Гладиолус, подаренный любимой женщине, говорит о серьезности намерений, честных отношениях, желании защитить. В ароматерапии эфирное масло цветка считается сильным афродизиаком.

Роза. Сила любви и интеллекта

Роскошная роза признанный всеми символ чувственности, любви, страсти. Ее связывают с богиней Афродитой, покровительницей красоты, искусств, сердечных дел. Цвет роз в букете расскажет о нюансах романтических отношений. Красный, белый, розовый это страсть, чистота чувств, нежность. Цветок темных оттенков символизирует меланхолию или смерть.

Помимо пробуждения чувственности у аромата розы есть свойство усиливать интеллектуальные способности, помогать сконцентрироваться на решении сложных задач.

Календула. Сила памяти, верности и оптимизма

Календула считается символом верности, однако подаренный любимой цветок иногда говорит о неуверенности в партнере. Точный смысл зависит от конкретной ситуации.

Есть еще одно значение. Замечено, что календула всегда поворачивается сердцевиной к солнцу. Цветок олицетворяет силу небесного светила и подарок может быть пожеланием радости и оптимизма.

Календула настоящий природный целитель. Ее лекарственные свойства используются в современной фитотерапии для избавления от кожных, простудных заболеваний. Эфирное масло календулы помогает укрепить память.