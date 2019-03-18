Самые большие арендные квартиры Поволжья

Количество квадратных метров, необходимое для комфортного проживания, крайне индивидуально. Кому-то достаточно небольшой студии, другим нужны сотни «квадратов». Но нередко получается так, что накоплений оказывается недостаточно для того, чтобы приобрести недвижимость необходимых габаритов. В этом случае на помощь приходит аренда. Эксперты ЦИАН изучили рынок съемного жилья Приволжского федерального округа и составили рейтинг регионов ПФО по максимальной площади экспонируемых квартир.

Для рейтинга были отобраны лоты с максимальной площадью в каждом из регионов ПФО. При этом в ряде случаев показатели в разных субъектах совпадали. При возникновении подобной ситуации более высокую позицию получал лот с наивысшей арендной ставкой. В топ-10 вошли регионы, максимум в которых варьируется от 132 до 350 кв. м. При этом в первую десятку не попали Пензенская область (122 кв. м), Республика Мордовия (110 кв. м), Кировская область (105 кв. м) и Удмуртская Республика (90 кв. м).

Также стоит отметить, что арендная ставка указана с учетом коммунальных платежей

10 место. Оренбургская область

132 кв. м / 31 тыс. рублей в месяц

Оренбург, улица Максима Горького

Открывает рейтинг крупногабаритных квартир Приволжского федерального округа Оренбургская область. Здесь максимум зафиксирован на отметке в 132 кв. м. Это площадь квартиры в доме 2003 года постройки, расположенном в самом центре Оренбурга – на улице Максима Горького. Лот сдается с минимальным набором мебели, а интерьер оформлен без особых изысков. Арендная ставка составляет 31 тыс. рублей в месяц.

9 место. Ульяновская область

140 кв. м / 30,2 тыс. рублей в месяц

Ульяновск, улица Любови Шевцовой

Девятое место у Ульяновской области и квартиры площадью 140 кв. м. Лот расположен в относительно новом доме на улице Любови Шевцовой, то есть на значительном удалении от центра Ульяновска. Однако этот недостаток компенсируется низкой – для таких внушительных габаритов – арендной ставкой, которая составляет 30,2 тыс. рублей в месяц. В квартире выполнен свежий ремонт, собственник уверяет, что сдается она впервые.

8 место. Республика Марий Эл

159 кв. м / 55 тыс. рублей в месяц

Йошкар-Ола, Ленинский проспект

В Республике Марий Эл самый большой арендный лот имеет площадь 159 кв. м. В квартире сделан качественный ремонт, она полностью оборудована современной мебелью и техникой. Объект расположен в новом доме напротив Парка им. 400-летия Йошкар-Олы. Аренда квартиры обойдется в 55 тыс. рублей в месяц.

7 место. Пермский край

175 кв. м / 58 тыс. рублей в месяц

Пермь, улица Попова

В Перми площадь самой просторной квартиры составляет 175 «квадратов». Лот расположен в самом центре города – из окон открываются виды на эспланаду, в шаговом доступе находится здание правительства Пермского края. В квартире выполнен современный ремонт, есть полный комплект мебели и техники, в стоимость входит выделенное машиноместо. Арендная ставка – 58 тыс. рублей в месяц.

6 место. Республика Татарстан

200 кв. м / 160 тыс. рублей в месяц

Казань, Меридианная улица

Самый большой арендный лот в Татарстане закрепился на отметке в 200 «квадратов» ровно. Это габариты квартиры в элитном жилом комплексе «Берег», расположенной на последнем 12 этаже. Здесь есть застекленная терраса, дровяной камин, а из окон «в пол» открываются виды на акваторию Казанки и Казанский кремль. Арендная ставка составляет 160 тыс. рублей в месяц, в нее включены два машиноместа в паркинге. К слову, это самая дорогая квартира в данном рейтинге.

5 место. Чувашская Республика

233 кв. м / 60 тыс. рублей в месяц

Чебоксары, улица Текстильщиков

Топ-5 открывает Чувашская Республика и квартира площадью 233 кв. м. Этот лот находится рядом с Парком Победы и набережной Волги. В квартире сделан современный ремонт, в просторной гостиной площадью более 40 кв. м оборудован дровяной камин, есть вся необходимая мебель и техника. Для проживания здесь необходимо ежемесячно вносить 60 тыс. рублей.

4 место. Самарская область

250 кв. м / 65 тыс. рублей в месяц

Самара, улица Циолковского

Самара находится на четвертой строчке рейтинга благодаря лоту площадью 250 кв. м. Квартира находится в центре города, в шаговом доступе от набережной Волги и городского пляжа. В ней выполнена отделка с элементами классики, оборудован дровяной камин. Ставка аренды определена на уровне 65 тыс. рублей в месяц.

3 место. Республика Башкортостан

300 кв. м / 135 тыс. рублей в месяц

Уфа, улица Кирова

Второе и третье места делят два лота с одинаковой площадью 300 кв. м каждый. Первый из них находится в столице Республики Башкортостан – Уфе. Это квартира на улице Кирова с современной отделкой, несколькими спальнями, в том числе и детской, а также кабинетом и большой гостиной. Лот экспонируется по ставке 135 тыс. рублей в месяц.

2 место. Нижегородская область

300 кв. м / 149 тыс. рублей в месяц

Нижний Новгород, Славянская улица

Квартира аналогичной площади в Нижнем Новгороде получила более высокую позицию благодаря арендной ставке, установленной на уровне 149 тыс. рублей в месяц. Лот оформлен в современном стиле, в интерьере преобладает сочетание белого и черного цветов. Квартира находится в элитном доме на Славянской улице.

1 место. Саратовская область

350 кв. м / 130 тыс. рублей в месяц

Саратов, Театральная площадь

И первое место достается Саратовской области, где самый большой лот на рынке аренды имеет площадь 350 кв. м. Это огромный пентхаус в самом центре города – на Театральной площади. Квартира двухуровневая, с панорамным остеклением высотой около семи метров с видом на стадион Динамо. Пентхаус сдается за 130 тыс. рублей в месяц, в нем выполнена отделка в современном стиле, оборудована сауна.