Самара вошла в первую десятку по спросу на посуточную аренду в хостелах

Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Общий объем предложений продажи хостелов на «Авито Недвижимость» в феврале 2019 года в России в сравнении аналогичным периодом прошлого года вырос на 19%. При этом средняя цена предложения по стране снизилась на 13%, до 4 млн рублей. Больше всего хостелов продается в Москве и Санкт-Петербурге. При этом средняя цена проживания в хостеле в сутки в 2019 году составляет 391 рубль. В Самаре она равна 361 рублю – по доступности этой услуги город стал одиннадцатым среди тех, где она наиболее востребована.

Хостелы как готовый бизнес

Разброс цен среди хостелов, выставленных на продажу в России, сейчас велик (от 25 млн рублей до 200 тыс. рублей). Средняя сумма завершенной сделки отличается от средней стоимости предложения. Так, в обеих столицах средняя сумма сделки с начала года составила 2 млн рублей, в то время как средняя цена предложения в Москве – 5 млн рублей (снижение на 27% в сравнении с февралем 2018 года), в Санкт-Петербурге – 2,6 млн рублей (снижение на 11%). С начала 2019 года до позднего марта объем сделок остается практически на том же уровне, что и за аналогичный период предыдущего года. И это несмотря на рост предложения. По числу сделок сейчас лидирует Москва, хотя самое большое количество предложений – в Санкт-Петербурге.

Казань – на третьем месте по количеству выставленных на продажу хостелов, она стала еще одним городом, где объем предложения увеличился более чем на треть. Средняя цена предложения упала на 19%, до 2 млн рублей.

В Самаре средняя цена выросла почти вдвое и составила 10,4 млн рублей.

В 2018 году по продажам хостелов на Авито первое место по числу сделок занял Санкт-Петербург (37% от всего числа сделок), а второе – Москва (21%), на третьем месте с большим отрывом Казань (6%). Средняя цена сделки по продаже хостела в России в 2018 году составила 3,7 млн рублей, в 2019 году она не изменилась. Самый дорогой хостел в стране продавался в прошлом году в Самаре за 12 млн рублей.

Предложение, спрос и цены в хостелах с посуточной арендой

Посуточная аренда хостелов – по-прежнему востребованный формат. В 2019 году предложение посуточной аренды хостелов в Москве втрое превышает число аналогичных объявлений в Санкт-Петербурге, однако именно город на Неве стал лидером спроса1 – на него пришлась почти четверть всех запросов в стране. У Москвы лишь второе место (21,3%), а третье – у Краснодара (12,4%). Также в первую пятерку вошли Сочи и Казань. Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – самые популярные туристические направления в стране, что напрямую влияет на динамику спроса на недорогие виды краткосрочной аренды в этих регионах. В целом спрос на посуточную аренду хостелов в России увеличивается – в феврале 2019 года он вырос на 1,5% в сравнении с февралем 2018 года.

25 городов с самым высоким спросом на посуточную аренду в хостелах в 2019 году

Пик спроса традиционно приходится на летние месяцы – самое популярное время для путешествий по России: в июне и сентябре 2018 года он вырос на 23% с начала года, в июле – на 29%, в августе – на 40%.

Средняя стоимость суток проживания в хостеле за неполный первый квартал 2019 года в целом по России составила 391 рубль. Дешевле всего сдаются места в хостелах Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Сочи – в среднем меньше 300 рублей. А дороже всего приходится платить в Екатеринбурге – 570 рублей. Москва и Санкт-Петербург находятся лишь в середине списка.

Долгосрочная аренда хостела

В сегменте долгосрочной аренды хостелов cредняя цена в целом по России в 2019 году составляет 7 894 рубля.

По спросу лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. А по цене тройка лидеров выглядит иначе: Москва со средней ценой 8 954 рублей в месяц, Санкт-Петербург – 8 818 рублей, Калининград – 8 719 рублей. В Самаре средняя цена равна 5 291 рублю в месяц.

По предложению также на первом месте столица: в четыре раза больше объявлений, чем в Санкт-Петербурге. Сочи на третьем месте.

Об «Авито Недвижимость»

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