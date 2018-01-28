Простые советы для удачной фотосъемки с цветами

Изящество цветов и красота девушки это идеальное сочетание, которое так и просится в кадр. Подаренный пышный букет или хрупкий цветок прекрасный повод для профессиональной фотосъемки или незатейливого селфи. Однако получить действительно удачный снимок не так просто. Помогут несколько простых советов.

Нежные цветы станут лучшим украшением и помогут создать гармоничный образ модели в кадре. Такой прием популярен у многих художников и фотографов. Он решает проблему выбора тематики или жанра фотографии. Чтобы создать изящный снимок, девушке достаточно держать в руках хрупкий цветок.

Выбор позы модели для фотографии с цветами неограничен. Создание продуманной композиции зависит от образа, который хочется получить. Им может стать агрессивная женщина-вамп, романтическая дева, сексуальная красотка или невинный ребенок.

Чтобы подчеркнуть юность и чистоту подойдут полевые цветы: ромашки, одуванчики, колокольчики, незабудки, ландыши, васильки.

Оттенят нежный образ изысканные ирисы, тюльпаны.

Темпераментным женщинам нужны эффектные орхидеи, маки, тигровые лилии.

В облик позитивной девушки прекрасно впишутся герберы, подсолнухи, хризантемы.

Холодность настоящей леди подчеркнут нарциссы, каллы или пионы.

Подготовка к фотосессии начинается с выбора наряда и украшений модели, фона, выразительных акцентов. Главное не отвлекать от девушки и цветов внимание чересчур броскими аксессуарами в кадре. Сам букет достаточно эффектная деталь, не нужно перегружать снимок ненужными атрибутами. На фотографии с цветами идеально смотрится одежда нежных тонов или оттенков, гармонирующих с яркостью букета.

Удобство фотосессии с охапкой милых ромашек или изысканной россыпью лилий в том, что модели не приходится придумывать, как расположить руки. Удерживая тяжелый букет, девушка скорее найдет удачное положение. Здесь можно проявить фантазию. Игриво подбросить цветы вверх или небрежно рассыпать на полу, обхватить пальцами нежный лепесток, просто поставить букет перед собой.

Великолепно получаются фотографии, где прическа модели кокетливо украшена цветами. Это может быть незатейливо сплетенный венок из ромашек, крупная роза в волосах и даже коса украшенная лютиками или незабудками.

Взгляд девушки не обязательно направлять прямо на зрителя. Эффектно смотрятся снимки, где модель разглядывает цветок в руках и загадочно улыбается.

Цветочная фотосессия имеет ряд особенностей, которые необходимо знать как начинающему фотографу, так и профессионалу. Для модели перед началом съемки лучше подобрать оптимальную позу и мимику перед зеркалом.

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