«Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решений Cisco

«Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр» (г. Владивосток) реализовал проект в области цифровизации, который заключался во внедрении новейших технологий в инфраструктуру центра обработки данных и построении системы видеоконференцсвязи для дистанционных консультаций и обучения. Решения Cisco обеспечили эффективную работу комплекса региональных информационных систем в сфере здравоохранения.

Деятельность государственного автономного учреждения здравоохранения «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр» (ГАУЗ «ПК МИАЦ») направлена на оценку состояния здоровья населения и работы системы здравоохранения Приморского края. Сотрудники ГАУЗ «ПК МИАЦ» координируют работу службы медицинской статистики, организуют сбор экономической и финансовой информации, разрабатывают и внедряют программные комплексы и средства для автоматизации системы управления здравоохранением, формируют электронные базы, банки данных и т.д.

Весной 2017 года перед организацией встала задача по модернизации ИТ-инфраструктуры. Планировалось оптимизировать процесс обеспечения граждан региона необходимой справочно-информационной и справочно-аналитической документацией. Реализация проекта подразумевала два этапа: поставку и установку серверов в центр обработки данных, а также построение новой системы видеоконференцсвязи.

«Мы формируем единое информационное пространство в отрасли в интересах жителей Приморского края, – рассказывает Александр Гайденко, начальник отдела ТО ГАУЗ «ПК МИАЦ». – Повысить качество медицинской помощи и эффективность использования ресурсов здравоохранения можно за счет совершенствования ИТ-инфраструктуры. Выбор устройств Cisco объясняется их способностью фундаментально ускорять и упрощать рабочие процессы, обеспечивать сохранность и защиту критически важной информации, поддерживать оперативный доступ к данным и аналитику высокого качества, предоставлять средства, необходимые для развития телемедицинских систем и сетей».

В настоящее время на установленном серверном оборудовании функционируют следующие региональные информационные системы, которыми пользуются сотрудники 112 медицинских организаций региона:

• единый сервис записи на прием к врачу Приморского края;

• центральный архив медицинских изображений Приморского края, включая телерадиологию;

• информационная система «Мониторинг беременных Приморского края»;

• региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Приморского края;

• региональная система дистанционной функциональной диагностики.

Для внедрения в инфраструктуру центра обработки данных были выбраны стоечные серверы Cisco UCS серии С и блейд-серверы Cisco UCS серии B. Серверы Cisco UCS-C сочетают в себе простоту архитектуры, высокую производительность и плотность размещения. С их помощью организация может сократить общую стоимость владения ИТ-инфраструктурой и повысить ее адаптивность. Серверы Cisco UCS-B обеспечивают возможность быстрого развертывания серверных приложений и упрощенного управления сетевыми подключениями. Отличительной особенностью аппаратной платформы является уменьшенное число кабелей, адаптеров и коммутационных устройств уровня доступа. Это существенно облегчает процедуру подключения серверных систем к сетям хранения информации и локальным сетевым конфигурациям.

Еще одним ключевым элементом цифровой трансформации «Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра» стала система видеоконференцсвязи. Сегодня она используется в пилотном режиме для проведения телемедицинских консультаций (в том числе радиологических) и обучающих мероприятий для сотрудников. На ее базе планируется создать региональную систему взаимодействия медицинских организаций и администрации Приморского края в сфере здравоохранения. Ядром системы видеоконференцсвязи является коммуникационный центр для совместной работы Cisco Business Edition 6000, который также функционирует на базе стоечного сервера Cisco UCS. Кроме того, были установлены универсальная программная платформа Cisco Meeting Server для организации многоточечных аудио-, видео- и вебконференций и кодеки Cisco SX20.

«Медицина – сфера, которая не терпит проволочек, – говорит Никита Горбачевский, менеджер Cisco по работе с заказчиками. – Проект, реализованный с помощью технологий Cisco, призван ускорить процесс принятия решений на всех уровнях, будь то запись к участковому терапевту или экстренное совещание главных врачей. Телемедицина и удаленное медицинское обслуживание стимулируют преобразования в области здравоохранения. Мы, в свою очередь, обеспечиваем прочную цифровую платформу для такого рода перемен».

О компании Cisco

Cisco — мировой лидер в области информационных технологий, с 1984 способствующий развитию Интернета. Наши сотрудники, партнеры и разрабатываемые решения обеспечивают безопасные подключения, помогая воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня.

О ГАУЗ «ПК МИАЦ»

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр» является центральным звеном, обеспечивающим оценку состояния здоровья населения и эффективности функционирования системы здравоохранения Приморского края.