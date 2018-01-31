Послания на языке цветов

Вручая шикарный букет или скромный одинокий цветок человек сообщает получателю об уважении, любви, дружбе. Он рассчитывает, что подарок сможет выразить чувства. Чтобы упростить эту задачу был придуман особый язык, где словами становился каждый цветок, растение или оттенок декора.

История появления

Родиной языка цветов считается Восток. Здесь умели предавать тайные послания с помощью подарков или букетов. Каждый цветок или предмет имел определенное значение. В Турции существовала целая система названная «селам», которая позволяла зашифровывать даже длинные стихотворения в маленькой посылке. Даже сейчас преподнести цветы на Востоке это сложный ритуал. Важной является каждая мелочь от выбора вида цветка до позы дарителя.

На систему «селам» в начале 18 века обратили внимание писатели Обри де ла Моттре из Франции и Мэри Уорли Монтегю из Англии во время путешествия. Идея понравилась и в своих книгах они рассказали о ней на родине. Карл XVII очень способствовал распространению нового веяния. Стали издаваться целые справочники языка цветов, где раскрывались тонкости составления букета со скрытым посланием.

В 20 веке символике растений в Европе особого значения не придавали, он считалась архаизмом. В последние десятилетия язык цветов обрел новую жизнь. Людям вновь понравился необычный способ общения.

Значения цвета

Есть оттенки цветков, которые было не принято дарить любимым. Желтый это вестник измены, предательства, ревности. На Востоке это значение появилось благодаря легенде о красных розах, внезапно пожелтевших в руках жены султана после измены.

Однако сейчас этот цвет уже не воспринимается как предвестник скорой разлуки. Он даже используется для составления свадебного букета. Желтый оттенок очень жизнерадостный. В Японии это символ, солнца уюта и тепла. Букет обязательно поднимет настроение друзьям или коллегам.

Другие цвета:

Красный традиционно считается цветом крови и любви.

Розовый привычно ассоциируется с юностью, женственностью и наивностью.

Фиолетовый – знак крепкой дружбы.

Оранжевый – жизнелюбие и активность.

Белый цвет подходит любому случаю.

Синий олицетворяет грусть или сожаление.

Универсальных значений цветов для всех стран не существует, а чаще букет это просто букет. Однако, желая придать подарку флер романтичности, при составлении цветочной композиции стоит обратить внимание на условные значения.

Дачникам.ру