Покупаем недвижимость в Испании

Инвестиционная привлекательность испанской недвижимости всегда находится на высоком уровне. Обусловлено это климатическими особенностями, постоянным потоком туристов и рядом других факторов. Неудивительно, что ежегодно увеличивается число сделок, связанных с покупкой, арендой и продажей жилой и коммерческой недвижимости. Для того чтобы не допустить распространенных ошибок, необходимо обратиться в специализированное агентство Damlex Realty.

Компания работает несколько лет на этом рынке. Сотрудники прошли подготовку и последующую стажировку. Благодаря этому они владеют особенностями испанского и европейского законодательства. Каждая сделка детально прорабатывается, поэтому вероятность ошибки сводится к нулю. Начинается все со знакомства с доступными на рынке вариантами. Сделать это можно при помощи постоянно актуализируемого каталога.

Перед тем как туда попасть, частное или коммерческое строение проходит детальную проверку. Касается она технического состояния и непосредственной истории. Последний пункт говорит о необходимости изучить, есть ли на данном объекте недвижимости какие-либо ограничения. Они могут быть связанными с судебными спорами, планируемым сносом и так далее.

На следующем этапе представленная в каталоге и проверенная недвижимость в испании сортируется по нескольким критериям. Благодаря этому, клиент имеет возможность выбрать дом, исходя из его площади, стоимости, местоположения и так далее. Все представленные в каталоге объекты снабжены детальным описанием и красочными фотографиями. Это позволяет заранее понять, о чем идет речь.

Немаловажным аспектом работы агентства недвижимости является изучения сопутствующей инфраструктуры. Человеку необходимы школы, лечебные учреждения, торговые центры, места отдыха и так далее. Испанские регионы Барселона и Коста-Брава известны хорошо развитой инфраструктурой. Благодаря этому, счастливый собственник будет комфортно жить.

Как только необходимый дом выбран, в дело вступают юристы компании. Их задача – проследить за тем, чтобы сделка соответствовала требованиям законодательства. Отсутствие даже незначительных ошибок – гарантия счастливой жизни. Завершается сделка подписанием документов и передачей ключей новым владельцам.

Получить дополнительную информацию можно по телефону (+34) 935 434 367 и на сайте агентства недвижимости www.damlex-realty.ru.