Новый порядок применения ККТ и уточнения в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»

21 июня в третьем (окончательном) чтении, Госдума приняла законопроект № 344028-7, который вносит уточнения в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» и направлен на оптимизацию нового порядка применения ККТ.

Обзор принятых нововведений подготовлен Антоном Румянцевым, директором оператора фискальных данных OFD.RU.

Обзор поправок в 54-ФЗ

21 июня в третьем (окончательном) чтении, Госдума приняла законопроект № 344028-7, который вносит уточнения в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» и направлен на оптимизацию нового порядка применения ККТ. Ряд поправок был известен заранее и активно обсуждался в предпринимательской среде, но некоторые из них стали для бизнеса сюрпризом. Например, изменилось название закона – теперь это 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов». Антон Румянцев, директор OFD.RU, сделал обзор принятых нововведений:

О терминологии

Закон касается всех наличных и безналичных расчетов (кроме расчетов между организациями и (или) ИП). Само определение расчетов расширилось: теперь это еще и зачет ранее внесенной предоплаты (например, при реализации товара по подарочным картам), получение в качестве расчетов за товар иных вещей (например, при сдаче старой вещи в зачет стоимости приобретения новой (trade-in). Расчетами теперь считаются получение и возврат целевых займов на покупку товаров, работ, услуг, а также займов в ломбарде под залог вещей.

О вендинге

Стали известны условия, при которых вендинг должен применять онлайн-кассы. Владельцам вендинговых аппаратов официально разрешено использовать одну кассу (находящуюся, например, в ЦОД) для нескольких автоматов при соблюдении следующих условий:

автомат не продает подакцизные, технически сложные товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке;

на корпусе автомата открыто указан его заводской номер.

Также с 1 февраля 2020 г. при расчете на дисплее торгового автомата должен быть отображен QR-код. Бумажный чек печатать не обязательно. Если же покупатель до момента расчета не предоставил номер мобильного телефона или адрес электронной почты – можно не направлять покупателю и электронный чек. Тем, кто использует механические вендинговые аппараты (при продаже жвачки, бахил и т.д.), кассы не нужны.

Кто не должен применять кассы

Не применять кассы (при условии выдачи документа, подтверждающего факт осуществления расчетов) могут ИП, имеющие соответствующий патент, которые ремонтируют одежду и обувь, мебель, жилье; химчистки, фотоателье, репетиторы, сиделки, клининговые компании, домашние повара; те, кто делает ключи, проводит сантехнические работы, сдает свое жилье в аренду. Также без касс разрешено работать библиотекам, муниципальным парковкам и кредитным организациям.

Кто должен применять кассы

Применять кассы должны парикмахерские и косметологии, компании по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, автотранспорта, телефонов и компьютеров, транспортные организации, охотхозяйства, ветеринарные клиники и аптеки, вся торговля и общепит.

О кассовом чеке

Кассовый чек при расчетах в интернете должен направляться клиенту в электронной форме (на e-mail или абонентский номер), но при этом он может печататься или не печататься на усмотрение предпринимателя. Банковские платежные агенты обязаны выдавать клиентам бумажные чеки, а если клиент представил e-mail или абонентский номер, то бумажные и (или) электронные.

При оказании предоплаченных услуг – например, проведении концертов, оказании услуг связи, оказании транспортных услуг – чек клиенту выдается только при продаже билета (транспортной карты, внесении предоплаты за услуги связи), но в налоговую теперь также должен быть направлен чек, подтверждающий реализацию предоплаченной услуги (проведение концерта, поездки, предоставление услуги связи). Такой чек должен быть направлен в ФНС не позднее следующего рабочего дня, но клиенту его выдавать не нужно.

При приеме денежных средств страховыми агентами кассовый чек выдается (направляется) клиенту непосредственно самим страховщиком.

Чек коррекции пробивается, если расчет был произведен без применения ККТ.

Если безналичные расчеты за товар проводятся традиционным распоряжением на перевод денег, оформляемым непосредственно в банке, то чек выдается не позднее следующего рабочего дня с даты получения продавцом денежных средств, но не позднее даты передачи товара покупателю).

Об ОФД, ФН и ФНС

ОФД (равно как и производители ККТ и экспертные организации) обязаны предоставлять в ФНС сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями законодательства.

ОФД теперь могут обрабатывать фискальные данные без обезличения (в рамках договора с пользователем ККТ).

Разъяснены сложные моменты, связанные с ККТ. Если раньше отчет о закрытии ФН мог не предоставляться в ФНС только при утрате или хищении ККТ, то теперь он может не предоставляться в случае заводского брака, при этом сам бракованный ФН должен быть представлен в ФНС для проведения экспертизы.

Пользователь теперь вправе направить в ФНС отчет о закрытии ФН только после того, как получит подтверждение ОФД о принятии всех фискальных документов, сформированных этим ФН.

Если предприниматель прекращает свою деятельность и это фиксируется в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, касса снимается с учета автоматически.

Таким образом, закон окончательно установил порядок применения ККТ в различных сферах бизнеса, порядок предоставления чека и работы с фискальными накопителями. Теперь российским предпринимателям остается только соблюдать его, не забывая о штрафах.

Также, в приложении вы найдете сравнительную таблицу принятых поправок.