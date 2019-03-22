Комнаты на продажу в России дешевеют, а в столицах – дорожают

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали изменение цен на комнаты в России и городах-миллионерах с февраля 2018 по февраль 2019 года. Выяснилось, что в целом по стране средняя стоимость комнаты снизилась на 3,6%, до 768 085 руб. При этом стоимость квадратного метра сократилась на 5,3%, до 44 686 руб. Лидером по росту цен стал Санкт-Петербург: здесь годовое повышение составило 14,2%, а средняя стоимость комнаты — 1 798 185 руб.

С февраля 2018 по февраль 2019 года стоимость комнаты как отдельного объекта недвижимости снизилась в России на 3,6%. Если в феврале 2018-го средняя цена по стране составляла 796 455 руб., то через год — уже 768 085 руб. Отрицательную динамику демонстрирует и стоимость квадратного метра. За год цена «квадрата» в сегменте комнат на продажу упала с 47 171 руб. до 44 686 руб., то есть на 5,3%.

В половине городов-миллионеров цены на комнаты снижаются, в половине — растут

Лидерами по росту стоимости комнат в расчете за объект стали Санкт-Петербург (+14,2%), где средняя цена достигла 1 798 185 руб. к февралю 2019 года, Москва (+9,3%) с показателем в 3 416 984 руб. и Краснодар (+5,3%): здесь комната обойдётся в 928 021 руб.

«Значительный рост стоимости комнат в столице и Санкт-Петербурге можно объяснить нехваткой в свободной продаже недорогих однокомнатных квартир. Кроме того, благодаря низкой цене это удобный объект для инвестирования. Также спрос обеспечивают жители коммуналок, которые стремятся выкупить комнаты соседей, чтобы стать владельцами всей квартиры», – комментирует главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.

Максимальное снижение цен отмечено в Воронеже: на 7,5%. В этом городе по итогам февраля средняя стоимость комнаты составила 598 658 руб. На втором месте оказался Челябинск с падением на 5,8%, до 535 385 руб. Третье место занял Новосибирск, где комнаты подешевели на 4,2% до 795 082 руб. Только в этих городах-миллионерах снижение превысило средние по стране показатели. В четвёртом с конца Волгограде средняя цена комнат снизилась всего на 1,9%, а в Нижнем Новгороде – только на 1,6%.

Средние цены предложения комнат превышают 1 млн руб. только в трех городах: Москве (3 416 984 руб. по итогам февраля), Санкт-Петербурге (1 798 185 руб.) и Уфе (1 042 267 руб.). Самые дешевые комнаты среди городов-миллионеров выставлены на продажу в Омске (641 420 руб.), Волгограде (631 576 руб.), Воронеже (598 658 руб.) и Челябинске (535 385 руб.). В каждом из этих четырех городов стоимость комнат за последний год снижалась.