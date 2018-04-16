Комедии, которые заставят смеяться до слез и не только

Смешная комедия – это лучший выбор для вечера после тяжелого трудового дня. Такой фильм приятно посмотреть всей семье в выходной день и при этом совершенно не обязательно отправляться в кинотеатр. Все самое интересное можно посмотреть прямо у себя дома. Подборка лучших комедийных лент подготовлена по материалам онлайн-кинотеатра ivi.ru.

О чем говорят мужчины: продолжение

Фильм https://www.ivi.ru/watch/143156/trailers стал долгожданным продолжением оригинальной истории о четырех друзьях. На этот раз они отправляются в культурную столицу, но у каждого свои личные и не совсем очевидные мотивы. Собственно, у большинства только одна причина отправиться в это авантюрное путешествие, а именно желание убежать от повседневности. Проблемы с детьми и любовницами сменяются текилой в пять утра и романтикой плацкарта. Давним друзьям предстоит столкнуться с суровой реальностью, очередным кризисом, а заодно вспомнить свои былые приключения. Картина обязательно понравится тем, кто долгое время ностальгировал по первой части и разбирал ее на цитаты.

Да здравствует Цезарь!

Это классическая комедия, которая заставит смеяться до слез и поклонников легкого юмора, и ценителей тонких политических шуток. Что делать, если прямо с площадки пропадает исполнитель главной роли. Вполне успешный актер буквально проваливается сквозь землю. Его поиски заведут режиссера в «дебри» голливудских интриг. Нелепые совпадения, глупые ситуации и неожиданная развязка – вот что обязательно насмешит каждого. Дух закулисья самой настоящей фабрики грез, где все в шутку и одновременно всерьез, как нельзя лучше подходит для такой комичной и ироничной истории.

Гордость

Что будет, если сексуальные меньшинства придут на помощь шахтёрам, которым не платят жалованье, и все это в чопорном Уэльсе. Получится шикарная комедия в духе 80-х. Розово-голубая армия решает, что пора бороться не только за себя и объединяется с бастующими шахтерами, которые не только не ждали, но и не слишком хотели подобной поддержки. В попытках отказаться от материальной поддержки таких благотворителей, представители самой тяжелой профессии оказываются в еще более смешном положении. Однако каждому герою предстоит понять, что не так много различий у таких внешне непохожих людей.

Все могу

Эта удивительная комедия посвящена суперспособностям. Никаких отважных героев и сексуальных костюмов, только искрометный юмор и неумелый герой, который совершенно не знает, что ему делать с внезапно появившимся даром. Но разобраться нужно как можно скорее: выберет светлую сторону – станет спасителем человечества, свернет на темную тропу и откроет дверь апокалипсису. Герою предстоит найти себя, рассмешить зрителей и просто понять, насколько важны простые радости, когда на твоих плечах судьба всего мира. Для начала он научит своего пса вести с ним философские и просто уморительно смешные беседы, затем влюбит в себя же очаровательную соседку. И только потом придётся рассчитаться по всем счетам, выставленным вселенной за такие безрассудные поступки.