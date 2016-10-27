Где в Самаре выгодно покупать квартиру?

Квартиры Самары на протяжении последних двух лет постепенно дешевеют. И если в начале 2015 года стоимость соответствующего объекта недвижимости составляла 66 тысяч рублей за квадратный метр, то сегодня можно приобрести квартиру, заплатив за каждый ее метр квадратный в среднем 59 тысяч рублей.

По данным сайта Найдидом, продажа квартир в Самаре представлена большим количеством предложений. Средняя стоимость жилья в этом городе 3,4 млн рублей.

Квартиры Самары: цены по районам

Цены на недвижимость в Самаре различаются в зависимости от того района, в котором расположено жилье.

Ленинский. Квартиры в этом районе наиболее дорогие. Средняя цена предложения в этой части города составляет 78 тысяч рублей за квадратный метр.

Октябрьский. Второй район после Ленинского по дороговизне недвижимости. Однокомнатную квартиру здесь можно приобрести в среднем за 2,8 млн рублей, двухкомнатную — за 4 млн рублей, трехкомнатную — за 6,1 млн рублей.

Железнодорожный. По сравнению с предыдущим годом цены на квартиры в этом районе снизились на 7%. Средняя стоимость жилья здесь — 62 тысячи рублей за квадратный метр.

Советский. Начиная с марта 2015 года, цены на недвижимость в этой части Самары постепенно снижаются. Средняя стоимость квадратного метра жилья на сегодняшний день — 57 тысяч рублей.

Кировский. В этом районе можно встретить много интересных предложений, касающихся продажи жилья. Стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 1,9 млн рублей, двухкомнатной — 2,6 млн рублей, трехкомнатной — 3,4 млн рублей.

Красноглинский. Падение цен на недвижимость в этом районе особо стремительное. По сравнению с предыдущим годом стоимость жилья здесь снизилась на 11%. Стать обладателем квартиры в этой части города можно, заплатив за каждый ее квадратный метр по 46 тысяч рублей.

Прогнозы специалистов

По мнению экспертов macon-realty.ru, падение цен на жилье в Самаре будет продолжаться и в дальнейшем. Сегодняшние темпы снижения стоимости квартир составляют в среднем 1% в месяц, что в итоге может обернуться достаточно крупной для потенциальных покупателей суммой.

Тем не менее, нынешняя экономическая ситуация в стране говорит о том, что есть все предпосылки для долгожданной стабилизации рынка недвижимости в Самаре. И если на скором повышении цен на жилье это и не отразится, то хотя бы поспособствует их закреплению на нынешних отметках.