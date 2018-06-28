Двойные возможности: ньюджеры АТОЛ объединяются с «1С:Кассой»

Компания АТОЛ и фирма «1С» анонсировали новое кассовое решение для предприятий розничной торговли и сферы услуг. Оно представляет собой интеграцию ньюджера – бюджетной онлайн-кассы для малого бизнеса и облачного приложения «1С:Касса». Новый продукт предназначен для компаний, которые к 1 июля должны перейти на кассовые расчеты с населением. Это фирмы и индивидуальные предприниматели (ИП) на ЕНВД и ПСН с наемными работниками в штате, ведущие торговлю или оказывающие услуги общепита. Данное решение будет оптимально для тех, кто хочет уйти от учета в «тетрадке» и подняться на начальный уровень автоматизации.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу ньюджера его без труда освоит даже неопытный кассир. Компактность, работа от аккумулятора до 8 ч в день, отправка чеков оператору фискальных данных по WI-Fi, 2G и Enthernet делает устройство удобным даже в нестационарной торговле. АТОЛ 91Ф и АТОЛ 92Ф поддерживают работу не только с весами, сканерами штрихкодов, но и с банковскими пин-падами. Поэтому пользователь может принимать как наличную, так и безналичную оплату. Причем стоимость товара достаточно будет ввести только в кассу, без дублирования на пин-паде.

Интеграция с приложением «1С:Касса» позволит объединить ньюджеры, работающие в разных торговых точках, в единую информационную систему и консолидировано управлять ими: вести базу товаров; устанавливать розничные цены; выгружать номенклатуру и цены в кассы; вести учет товаров в разрезе каждой торговой точки; делать корректировки покупок, остатков, инвентаризацию товаров и др. Кроме того, компания может работать сразу с несколькими системами налогообложения, формировать отчеты о продажах и прибыли для анализа деятельности торговых точек. Если с развитием бизнеса пользователю ньюджера потребуется больше возможностей учета, планирования, контроля и анализа, он может перейти на более мощную и функциональную облачную систему «1С:Управление нашей фирмой», перенеся в нее накопленные данные из «1С:Кассы». Наряду с обменом с кассой приложение «1С:Касса» поддерживает обмен с программами «1С:Бухгалтерия», «1С:Розница», мобильными приложениями «ИП 6%» и «1С:Мобильная касса», облачным сервисом «1С:БизнесСтарт».

Покупателям совместного решения АТОЛ и «1С» предоставляется на выбор ньюджер АТОЛ 91Ф или АТОЛ 92Ф и фискальный накопитель на 15 или на 36 месяцев. Чтобы подключиться к «1С:Касса», достаточно зайти в приложение, создать аккаунт и привязать к нему онлайн-кассу. Предприятие, «пробивающее» с помощью ньюджера до 300 чеков в день, сможет пользоваться приложением «1С:Касса» бесплатно до конца 2019 г. Фирме, которая будет печатать посредством ньюджера более 300 чеков или которая установит второй ньюджер, приложение обойдется в 100 рублей ежемесячно.

«Проблема малой розницы на сегодня – это нехватка простых в освоении и использовании бюджетных кассовых решений, которые были бы максимально «заточены» под ее бизнес-потребности, – говорит Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений АТОЛ. – Именно поэтому в основе нашего

совместного с «1С» нового решения – ньюджеры АТОЛ 91Ф и АТОЛ 92Ф. Они разрабатывались специально для предпринимателей, не знакомых с кассовыми расчетами как таковыми, и подразумевают минимальную финансовую нагрузку. А в случае с ИП на ЕНВД или ПСН стоимость устройств полностью компенсируется налоговым вычетом. Интеграция с «1С:Касса» позволяет пользователям ньюджера сэкономить дважды, получив в свое распоряжение одну из лучших программ для автоматизации торговли».

«Наше сотрудничество позволит малой и микрорознице не только быстро и с минимальными затратами перевести неавтоматизированные торговые точки на онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ, но и повысить эффективность бизнеса, контролировать все продажи, закупки, остатки, работу продавцов – через интернет, в простом и удобном облачном приложении «1С:Касса», – отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С».

Справка о компании АТОЛ

АТОЛ (http://www.atol.ru) – российский производитель контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного обеспечения для нее с 16-летней историей. Компания выпустила более 35 моделей касс. Причем 16 из них уже обеспечивают соответствие поправкам в федеральный закон 54-ФЗ и приказами ФНС России включены в реестр ККТ. Кроме того, компания разработала первый на российском рынке сервис по аренде онлайн-касс для интернет-магазинов – АТОЛ Онлайн. В ассортименте АТОЛ есть также POS-системы, оборудование для штрихкодирования, весы, решения для организации торгового эквайринга.

Партнерская сеть компании объединяет более 800 компаний, представленных во всех федеральных округах России. Сервисная сеть включает более 530 авторизованных сервисных центров в 206 городах России.

Ключевые клиенты АТОЛ – крупнейшие представители сетевого ритейла, региональные лидеры food- и non-food-розницы, ведущие сети общественного питания, большая тройка телекоммуникационных операторов, лидеры аптечного рынка и др. (Например, нефтегазовая сеть Роснефть, торговые сети Х5 Retail Group, АШАН, Leroy Merlin, «Детский мир», рестораны Burger King, KFC, операторы МТС и «Мегафон», интернет-ритейлеры Эльдорадо, Ozon.ru, Ростелеком, Robo.market).

Справка о фирме «1С»

Фирма «1С» (www.1c.ru) специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7000 фирм 1С:Франчайзи, сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» – решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме «облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах. «1С:Предприятие» успешно применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 1 500 000 организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест.