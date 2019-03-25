Дома в городах-миллионниках дешевеют (-6% за год) на фоне роста цен на квартиры

Аналитический центр ЦИАН проанализировал изменение цен на частные дома в городах-миллионниках России в 2017-2018 гг. и сопоставил их с ценами на квартиры.

• В городах-миллионниках 26% (28,7 тыс. объявлений) от объема предложения на вторичном рынке приходится на частные дома;

• Цена квадратного метра в домах в крупных городах на протяжении последних 12 месяцев падает (-6%) на фоне роста цен на квартиры (+9%);

• Городом-лидером по росту цен в домах стал Красноярск (+17%), сильнее всего упали цены в Москве (-10%);

• В региональных центрах стоимость объекта индивидуального жилищного строительства на 48% выше, чем квартиры;

• Стоимость частного дома в столичных регионах (Москва и Санкт-Петербург) более чем в 3 раза выше, чем средней квартиры на вторичном рынке;

• В Екатеринбурге, Уфе и Омске покупка среднего по рынку дома обойдётся дешевле, чем приобретение квартиры.

Около 26% объявлений на вторичном рынке городов-миллионников РФ приходится на объекты индивидуального жилищного строительства (28,7 тыс. лотов). Наименьшая концентрация зафиксирована в Москве (прежде всего, на новых территориях) и в Санкт-Петербурге – 6% и 16% соответственно. А в крупных региональных центрах с большим размером частного сектора и более высокой популярностью жизни в собственном доме, на частные дома приходится более 40% активного предложения. Больше всего таких предложений в Омске (40%), Волгограде (44%), Ростове-на-Дону (55%) и Краснодаре (64%).

За год средняя цена квадратного метра дома в городах-миллионниках снизилась на 6% и составила 52,1 тыс. руб., за аналогичный период цены на квартиры выросли на 9%. Уменьшение средней цены квадратного метра частного дома наблюдается в 7 из 16 рассматриваемых городов. Наиболее значительное снижение зафиксировано в Москве – на 11%: с 108,7 до 96,4 тыс. руб. Ключевой вклад в данный процесс внесли лоты стоимостью более 24 млн руб., цены на них упали сильнее всего. Следом идут Челябинск и Омск – минус 8 и 11% соответственно. Рост средней цены более чем на 5% отмечен в Красноярске (+17%), Санкт-Петербурге (+11%) и Самаре (+6%).

Городами-лидерами по средней стоимости дома в активном предложении с большим отрывом стали: Москва – 38,5 млн руб. (Москва в старых границах – 107,4 млн руб., Новая Москва – 32,9 млн руб.) и Санкт-Петербург – 23,5 млн руб. Стоимость частного дома в столичных регионах значительно выше, чем средней квартиры на вторичном рынке: более чем в 3 раза. В региональных центрах наблюдается другая картина. Здесь дома являются прямыми конкурентами квартир, т. к. доля частного сектора в городской застройке велика. А средняя стоимость частного дома (4,9 млн руб.) в черте города только на 48% выше, чем квартиры (3,3 млн. руб.). При подборе жилья покупатели часто отдают предпочтение объектам индивидуального жилищного строительства, а не квартирам, т.к. при такой переплате могут приобрести жильё в два раза больше по площади и участок земли. По сравнению с квартирой наиболее выгодно приобрести дом в следующих городах: Екатеринбург, Уфа, Омск, где средняя стоимость дома на вторичном рынке дешевле, чем цена квартиры, на 17, 13 и 1% соответственно.

Заметно выше цены на дома, по сравнению с квартирами, в южных региональных центрах: Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж, что связано с их популярностью за счёт благоприятных климатических условий в субъектах. В этих городах средний дом в 1,8-3 раз дороже квартиры.

Наиболее большие по площади дома реализуются в столичных регионах. В Москве в активном предложении находятся лоты средней площадью 327 кв. м., в Санкт-Петербурге – 195 кв. м. Также эти города лидируют по средней площади участков – 14,8 и 12,7 соток соответственно. Среди региональных центров средняя площадь дома составляет 127 кв. м. Здесь лидируют южные города: Краснодар (173 кв. м.) и Ростов-на-Дону (136 кв. м.). Стоит отметить, что в рейтинге по средней площади участка они занимают последние места (Краснодар – 5,5 сот., Ростов-на-Дону – 4,1 сот.). Самые компактные дома предлагаются в Омске и Екатеринбурге, здесь средняя площадь дома составляет 85 и 89 кв. м.

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