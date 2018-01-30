Что означают цветы в разных культурах

Цветы неотъемлемая часть мира, которая находит свое отображение в искусстве и культуре. Хрупкую красоту тысячелетиями воспевали поэты, старались запечатлеть художники. Цветы использовали для убранства алтарей, приносили в дар богам. Их связывали с потусторонними силами и легендами.

Древний Египет

Цветами украшали свои великолепные дворцы фараоны. В ритуальных церемониях ими украшали культовые статуи, сооружая сложные композиции. Вазы, найденные при раскопках, сверху имели несколько отверстий для стеблей, чтобы создавать невероятные по искусству исполнения букеты.

Цветками лотоса, который и сейчас считается как символ мудрости и равновесия, украшали древние алтари. Нежный цветок из вод обширной дельты Нила символизировал божественность и верховную власть правителей.

Древний Рим и Древняя Греция

В Древней Греции и Риме венки из цветов служили призами победителям спортивных состязаний, подарками молодоженам к свадьбе. Каждое растение обладало своим сакральным смыслом или было связано с чертами и силами богов.

Ветки дуба были олицетворением силы и власти Зевса, верховного бога греческого пантеона.

Сосна, растущая у берегов, связывалась с Посейдоном.

Олива была растением мудрой Афины.

Ирис назван в честь богини Ириды, которая провозглашала волю богов.

Средневековая Европа

В католических храмах цветами украшали залы. Мальву, нигеллу и ноготки выращивали во дворах монастырей. Позже цветы в Христианстве приняли символическое значение.

Белые лилии стали олицетворением чистоты и невинности Девы Марии.

Красные розы символизировали кровь Иисуса.

Ирис был знаком страданий на кресте.

Аквилегию связали со Святым Духом.

Букетиками из полевых цветов и душистых трав на платье подчеркивали свою прелесть юные девушки на деревенских праздниках. Перед отрядами крестоносцев рассыпали лепестки роз. Дома украшали гирляндами и венками, сплетенными из ветвей деревьев и цветов.

Индия

Пышно украшенный цветами и фруктами алтарь один из постоянных атрибутов Индуизма. Каждое божество имеет свое растение, которое больше всего подходит их сути. Цветами осыпают культовые статуи, выбирая самые лучшие в саду. Нежные лепестки кидают на пути молодоженов, высокопоставленных людей или гуру. Женщины украшают свои традиционные костюмы живыми цветами в праздники.

Лотос почитается в Индии больше всех растений. Его сравнивают с красотой богов. По легенде голубой лотос растет из пупка Вишну.

Дерево Париджата, украшенное великолепными душистыми цветами по легенде Кришна подарил своей жене.

Цветок ашока раскрывается, если на него наступит прекрасная девушка.

Жасмин подарок богов людям.

Япония

В Японии существует самый настоящий культ цветов. Есть даже отдельное слово «ханами», что значит любоваться ими. Здесь цветы олицетворяют вечную жизнь. Существует целое искусство составления букетов икебана. Традиция любоваться сакурой, которая цветет лишь несколько дней, известна всему миру. Национальный герб украшен желтой хризантемой, ее день 9 сентября.

У символа страны самураев хризантемы есть имя «кику», «цветок солнца». Японцам свойственна созерцательность, традиция давать всему в мире поэтические названия. В зависимости от цвета существовали разновидности:

Грива льва;

Утренняя заря;

Блеск меча;

Закат вечернего солнца.

Цветы в Древней Руси

Появление первых цветов связывали с приходом весны и окончанием холодного времени года. Юные девушки плели венки, по поверьям которые защищали и наделяли их магическими силами. Каждый цветок имел свое значение, мак – мимолетную красоту, ромашка – невинность. На празднование ночи Ивана Купалы венок отправлялся в плавание со свечой внутри.