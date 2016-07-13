Преимущества сделок с недвижимостью через агентство

Покупка или продажа недвижимости – сложная задача, требующая от обоих участников сделки колоссальных усилий. Однако можно всю наиболее сложную работу перепоручить профессиональным риелторам.

Обратившись в агентство недвижимости, например, чтоб купить квартиру или продать апартаменты, вы можете рассчитывать на разностороннюю поддержку со стороны специалистов. Они помогут вам провести анализ цен на рынке; поиск оптимального варианта жилья, с учетом личных пожеланий клиента о местоположении или планировке; предложат лучшие ипотечные или другие кредитные программы; помогут оформить документы при работе с банками. Также риелторы смогут организовать встречи с продавцом или покупателем, для тщательного осмотра жилья, примут участие в переговорах на вашей стороне, четко пропишут условия сделки. Кроме того, работники агентства проведут проверку жилплощади на признаки «чистоты» сделки, что поможет выявить возможные риски.

Для законного совершения сделки следует четко придерживаться всех формальностей. Если вас, например, интересуют однокомнатные квартиры в Самаре, то специалисты агентства недвижимости организуют полное юридическое сопровождение. Эта работа выражается в следующем: грамотное составление всех документов, проверка их достоверности; заключение договора с подробным описанием его формы и содержания; проведение регистрации сделки в соответствующих органах ФРС, а также устранение нарушений и сопутствующих проблем. Кроме того, при необходимости приобрести недвижимость в Самаре или другом городе России, агентство поможет нотариально правильно заключить авансовое соглашение, выяснить всех прописанных жильцов, оказать помощь при проведении взаиморасчетов, оформить необходимые страховки, составить акты о приеме-передачи и пр.

Деятельность риелтора регулируется законодательством. Согласно нормам, покупатель или продавец имеет право на возмещение убытков, если договор будет расторгнут. Для избегания неудачных ситуаций следует правильно выбрать специалиста. В первую очередь необходимо оценить агентство, но более важно уделить внимание личности самого работника — узнать стаж, ознакомиться с рекомендациями, спросить о количестве проведенных им сделок. Работая в паре с профессиональной риелторской организацией можно не сомневаться в совершении успешной покупке или продаже жилья.