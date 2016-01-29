Хризантемы и другие цветы и растения срезанные – великолепный вариант подарка и декора

Всевозможные цветочные композиции являются универсальным подарком для людей любого возраста, пола и статуса, а также важным элементом ландшафтного дизайна. Выращивают их для собственных нужд и на продажу в теплицах, горшках, контейнерах и открытом грунте.

Общие сведения о хризантемах

Эти цветы с травянистым стеблем, достигающие порой полутора метров в высоту, называют еще «осенними примадоннами», ведь именно хризантемы царствуют в это время года на садовых участках, радуя нас своим многоцветьем и опьяняя несколько горьковатым ароматом. Очень стойкие и крепкие, они могут выжить даже под снегом, а будучи принесены в теплое помещение, быстро оживают, распространяя вокруг удивительную энергетику чистоты и бодрости. В народе их называют иногда астрами, скорее всего потому, что они относятся к семейству астровых, а за стойкость и крепость духа – «дубками».

Небольшой экскурс в прошлое

К нам эти цветы пришли из Азии. Их родиной считается Китай – тут их стали выращивать еще в 6 веке до н.э. и использовали как бутоньерки для украшения причесок китаянок. Распространившись затем в Индии, они стали символизировать солнце, но наибольшую популярность и любовь снискали к себе в Японии – их стилизованное изображение появилось на гербе этого государства, а сами цветки массово стали использовать для создания икебан. Более того – здесь официально учрежден праздник хризантем: его отмечают в октябре. В XVII веке цветы попали в Европу, а у нас их стали разводить лишь два столетия спустя, в XIX-м.

Несколько слов о современном применении цветов

Сегодня хризантемы и другие цветы и растения срезанные в любой сезон находятся на пике популярности. Искусно составленные умелыми флористами замысловатые или предельно простые цветочные композиции из них расходятся «на ура». Их используют для украшения столов при сервировке, декора помещений в особо торжественных случаях, составления «живых» картин и скульптурных групп на различных мероприятиях. Сегодня устраивают настоящие «балы цветов», пропуском на которые являются скромные букетики и помпезные композиции, одиночные стебли и веточки. Такая продукция очень востребована, потому что уместна даже на траурных мероприятиях, не говоря уж о радостных. Цветы считаются универсальным подарком: дарить их можно даже без какого-либо повода, просто, как знак внимания. Такой подарок всегда уместен. Даже для малышей-несмышленышей существуют особые цветочные подарки – составленные из цветов фигурки героев их любимых мультфильмов и сказок. При виде такого презента глаза ребенка сияют счастьем — уже из-за одного этого стоит их покупать и дарить.