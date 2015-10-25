В Самаре не будет дефицита займов

Средняя сумма займа уменьшилась за первое полугодие этого года на 16% — в среднем это 1900 рублей. Компании сами стали уменьшать микрозаймы денег, так как на данный момент экономическое положение в стране не самое благоприятное. Естественно, что хочется сократить риски, а это возможно только за счет снижения допустимого размера кредита.

МФО проверяют клиентов

Теперь микрозайм можно получить только на более жестких условиях, так как у организаций возникает сомнение в платежеспособности потребителей. Такую ситуацию можно наблюдать и в банках Самары. Тем людям, которым еще в прошлом году они бы с удовольствием одобрили микрозаймы денег, сейчас отказывают.

Но если рассматривать статистику Национального бюро кредитных историй, то можно заметить, что только за второй квартал текущего года количество выданных ссуд увеличилось на 38,9%. На первый взгляд это противоречивая информация, но несоответствие легко объяснить – те, кому было отказано в банке Самары, срочно берут микрозаймы денег в МФО. Изучение данных СРО «МиР» показывает, что микрозаймы в Самаре не могут покрыть запросов увеличившегося потока желающих.

Спорный вопрос

Что бы ни происходило с экономикой, жизнь продолжает течь по своему руслу – жителям Самары часто требуются микрозаймы срочно. Останутся ли они ни с чем? Сергей Седов, генеральный директор «Займера» ответил нам на этот вопрос.

Данные СРО «МиР» усреднены. Это означает, что не все учреждения урезали сумму кредита. Например, в «Займере» точно так же, как и раньше можно срочно оформить до 15 000 рублей через интернет в онлайн режиме. Кстати, сделать это можно по одной из самых низких процентных ставок – от 0,95% в сутки. Деньги поступают на счет срочно, буквально через 5 минут после одобрения заявки.

Что касается среднего размера, то микрозайм за первое полугодие даже вырос на 25% и сейчас он составляет 5 688 рублей. То же самое можно сказать начет потока клиентов – он стремительно растет. Например, за второй квартал 2015 года компания выдала на 67,5% займов больше по сравнению с первым. В этом нет ничего удивительного – в Самаре предпочитают иметь дело с МФО федерального уровня. Людей привлекает не только низкая процентная ставка, но оптимальные условия обслуживания. В жизни бывают разные ситуации. Допустим, человек попал в больницу и не может вовремя вернуть долг. На время госпитализации ему не будут начисляться проценты. А по истечении срока договор может быть продлен при условии выплаты процентов. Главное, сообщить об этом сразу же.

По материалам: https://www.zaymer.ru/