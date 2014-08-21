Этот день в истории края. Куйбышевская ГЭС

21 августа 1950 года Совет Министров СССР принял постановление «О строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге». Совмин постановил:

1. Построить на р. Волге в районе г. Куйбышева ГЭС мощностью около 2 млн. квт с выработкой электроэнергии около 10 млрд. квт в средний по водности год.

Строительство ГЭС начать в 1950 г. и ввести в действие на полную мощность в 1955 году.

2. Предусмотреть орошение 1 млн. га земель Заволжья на базе использования электроэнергии Куйбышевской ГЭС.

3. При строительстве Куйбышевской ГЭС предусмотреть сооружение на плотине дополнительного магистрального ж/д мостового перехода через реку Волгу.

4. Предусмотреть следующее распределение электроэнергии Куйбышевской ГЭС:

а) передача в Москву – 6 млрд. 100 млн. квт/час электроэнергии в год.

б) передача в районы городов Куйбышева и Саратова 2 млрд. 400 тыс. квт/час электроэнергии в год.

в) передача для орошения земель Заволжья 1 млрд. 500 млн. квт/час электроэнергии в год.

5. Для осуществления строительства Куйбышевской ГЭС создать строительную организацию – «Куйбышевгидрострой». Начальником «Куйбышевгидростроя» назначить Комзина И.В. и главным инженером строительства Шапошникова Н.Ф.

6. Возложить на Гидропроект (Жук С.Я.) выполнение всех проектно-изыскательских и исследовательских работ, связанных со строительством Куйбышевской ГЭС.

Постановлением определены задачи Министерству электростанций, МПС СССР, Министерству сельского хозяйства по участию их в строительстве ГЭС.

Куйбышевская – ныне Волжская ГЭС — вошла в историю страны как самая первая гидроэлектростанция на Волге.

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