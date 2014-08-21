Портативные динамики Samsung Level Box mini — качественный звук и малые размеры

Компания Samsung выпустила новый компактный и стильный гаджет, который позволит превратить смартфон в стереосистему практически в любом месте. Устройство объединяет большой 55-мм динамик и сабвуфер.

Level Box mini подключается к Android-смартфонам через Bluetooth или NFC-модуль. Для управления гаджетом имеется ряд встроенных кнопок, которые позволяют воспроизводить или останавливать трек, регулировать громкость и даже принимать или отказываться от приема звонков. Для разговоров по громкой связи имеется встроенный микрофон.

Устройство заключено в металлический корпус и будет представлено в четырех различных цветах. Емкость аккумулятора составляет 1600 мА-ч, чего хватит на 25 часов беспрерывного воспроизведения без необходимости подзарядки, или на 30 часов разговоров.

Совместимость с приложением Samsung Level App позволяет управлять динамиком со смартфона. Кроме того, это дает возможность пользоваться различными функциями перевода текста в речь и, наоборот, использовать цифровой помощник S-Voice. Также есть поддержка фирменной функции SoundAlive, которая позволяет автоматически добиться максимального качества звучания.

Дата выхода и цена устройства пока не названы, но с учетом, что серия Level Box стоит 170 долларов, мини-версия будет стоить дешевле.

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