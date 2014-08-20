Альпинист сделал девушке предложение, после чего разбился насмерть

В Национальном парке Йосемити, штат Калифорния, насмерть разбился скалолаз. Он сорвался во время первой своей дистанции сразу после того, как сделал предложение своей девушке.

Брэд Паркер, опытный, бывалый альпинист, житель города Себастопол, двигался по Matthes Crest, когда упал и погиб при падении, — сообщает Santa Rosa Press Democrat.

Перед тем, как выйти на свою последнюю дистанцию, 36-летний Паркер забрался на вершину Cathedral Peak, где он сделал предложение своей возлюбленной Джани Диал. Девушка ответила ему взаимностью, и после этого они разделились: Паркер захотел самостоятельно одолеть Matthes Crest.

Рейнджер парка Кари Бобб рассказал изданию, что Паркер полез без посторонней помощи и без страховочного снаряжения. Остальные скалолазы увидели, как мужчина сорвался с гранитного гребня около 5:45 дня.

Это уже второй погибший альпинист в Йосемити за этот год.

Associated Press поведал, что Паркер работал инструктором по йоге, и что в 2012 году его фотография появилась на обложке журнала California Climber.

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