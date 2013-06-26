Питание два раза в день гарантирует похудение

Диетологи давно говорят, что ради стройной талии нужно есть несколько раз в день понемногу. Однако далеко не все специалисты согласны с этим. Исследование, проведенное американской диабетической ассоциацией, показало: употребление в пищу двух больших порций в сутки помогает худеть гораздо эффективнее.

Две большие порции – это не значит порции с огромным количеством калорий. По мнению исследователей, в этих порциях должно содержаться то же количество калорий, которое содержали бы в себе те пять-шесть небольших частей пищи, предусмотренных дробным питанием.

В эксперименте американцев приняли участие 54 человека. В течение 12 недель они должны были придерживаться сначала одного вида питания — по шесть маленьких приемов пищи в день, а затем другого – по два крупных, только на завтрак и обед. При этом оба вида кормления включали одинаковое количество калорий и питательных веществ.

Как шестиразовое, так и двухразовое питание помогло добровольцам похудеть. Но те участники, кто питался только два раза в день, потеряли в среднем 1,23 от своего индекса массы тела (ИМТ). При шестиразовом питании потеря составила 0,82 ИМТ. Средний ИМТ участников до начала эксперимента составлял 32,6, то есть означал ожирение.

Исследователи считают, что двухразовое питание помогает лучше худеть, так как способствует снижению уровня жира в печени и повышает чувствительность к инсулину. При шестиразовом питании этих особенностей не наблюдалось.

Ученые убеждены, что очень важное значение в деле похудения имеют частота питания и сроки. Чтобы гарантированно сбросить вес, завтрак должен приходиться на период между 6 и 10 часами утра, а обед — на период с 12 до 16 часов дня. При этом завтракать нужно обязательно, это строгое правило.

Правда, идея двухразового питания уже критикуется. Эксперты замечают, что у некоторых людей расписание просто не позволяет есть много еды на завтрак и обед, и отказываться от ужина. Впрочем, любой процесс похудения связан с неудобствами и необходимостью ограничивать себя. Недостаток дробного питания, например, заключается в том, что люди все время «пасутся» возле холодильника, а, значит, у них больше соблазна. В любом случае, диетологи рекомендуют всем, кто мечтает стать стройнее, снизить количество калорий хотя бы на 500.

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